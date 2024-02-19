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"За 24 часа". В США раскрыли, что Россия подготовила для нового оружия ВСУ
"За 24 часа". В США раскрыли, что Россия подготовила для нового оружия ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
"За 24 часа". В США раскрыли, что Россия подготовила для нового оружия ВСУ
Российские войска смогут уничтожить обещанные ВСУ истребители F-16 за сутки, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:43
2024-02-19T22:43
2024-02-19T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
нидерланды
йенс столтенберг
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска смогут уничтожить обещанные ВСУ истребители F-16 за сутки, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Они потеряют еще и F-16. Как только они поднимутся в воздух, то умрут за 24 или 28 часов. <…> F-16 не смогут справиться с российскими аналогами, <…> у русских есть ракеты "воздух — воздух", чтобы уничтожить их", — пояснил он.Эксперт выразил сомнения, что Украина действительно в состоянии даже просто обслуживать истребители и взлетно-посадочные полосы для них. Он также назвал это решение еще одной пустой тратой со стороны западных стран.На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки F-16 Киеву усилят боевые возможности Украины, однако кардинально ситуацию в конфликте не поменяют.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители этого типа. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Амстердам рассчитывает направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928345870.html
https://ria.ru/20240218/voennosluzhaschaya-1928102218.html
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в мире, украина, киев, нидерланды, йенс столтенберг, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Нидерланды, Йенс Столтенберг, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
"За 24 часа". В США раскрыли, что Россия подготовила для нового оружия ВСУ
Джонсон: российские истребители смогут уничтожить украинские F-16 за 24 часа