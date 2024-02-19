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"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции

"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции - РИА Новости, 19.02.2024

"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции

Антироссийское заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности призвано оправдать вступление Европы в войну против России,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T02:55

2024-02-19T02:55

2024-02-19T08:26

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флориан филиппо

еврокомиссия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Антироссийское заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности призвано оправдать вступление Европы в войну против России, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.Ранее глава ЕК объявила, что для ЕС не осталось серых зон в украинском кризисе. Она назвала конфликт в Восточной Европе частью "глобальной борьбы между демократиями и автократиями"."Вам придется решить: либо вы с Путиным, либо вы с демократическими государствами", — сказала фон дер Ляйен.Французский политик назвал высказывание главы ЕК "выходкой". Он напомнил, что американские политики использовали точно такие же "карикатурные" фразы о борьбе "Добра против Зла" для оправдания собственных войн на Ближнем Востоке и подавления настоящих демократических свобод. Фон дер Ляйен мнит себя "главнокомандующей" Евросоюза и пытается втянуть Европу в "глобальную войну", уверен Филиппо."Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!" — призвал лидер партии "Патриоты".Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html

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в мире, европа, россия, украина, урсула фон дер ляйен, владимир путин, флориан филиппо, еврокомиссия, евросоюз