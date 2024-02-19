"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции
Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с Россией
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Антироссийское заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности призвано оправдать вступление Европы в войну против России, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
Ранее глава ЕК объявила, что для ЕС не осталось серых зон в украинском кризисе. Она назвала конфликт в Восточной Европе частью "глобальной борьбы между демократиями и автократиями".
"Вам придется решить: либо вы с Путиным, либо вы с демократическими государствами", — сказала фон дер Ляйен.
Французский политик назвал высказывание главы ЕК "выходкой". Он напомнил, что американские политики использовали точно такие же "карикатурные" фразы о борьбе "Добра против Зла" для оправдания собственных войн на Ближнем Востоке и подавления настоящих демократических свобод. Фон дер Ляйен мнит себя "главнокомандующей" Евросоюза и пытается втянуть Европу в "глобальную войну", уверен Филиппо.
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"Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!" — призвал лидер партии "Патриоты".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.