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"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции - РИА Новости, 19.02.2024
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02:55 19.02.2024 (обновлено: 08:26 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/voyna-1928142956.html
"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции
"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции - РИА Новости, 19.02.2024
"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции
Антироссийское заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности призвано оправдать вступление Европы в войну против России,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T02:55
2024-02-19T08:26
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европа
россия
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урсула фон дер ляйен
владимир путин
флориан филиппо
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Антироссийское заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности призвано оправдать вступление Европы в войну против России, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.Ранее глава ЕК объявила, что для ЕС не осталось серых зон в украинском кризисе. Она назвала конфликт в Восточной Европе частью "глобальной борьбы между демократиями и автократиями"."Вам придется решить: либо вы с Путиным, либо вы с демократическими государствами", — сказала фон дер Ляйен.Французский политик назвал высказывание главы ЕК "выходкой". Он напомнил, что американские политики использовали точно такие же "карикатурные" фразы о борьбе "Добра против Зла" для оправдания собственных войн на Ближнем Востоке и подавления настоящих демократических свобод. Фон дер Ляйен мнит себя "главнокомандующей" Евросоюза и пытается втянуть Европу в "глобальную войну", уверен Филиппо.&quot;Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!&quot; — призвал лидер партии &quot;Патриоты&quot;.Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240213/ugroza-1926987420.html
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в мире, европа, россия, украина, урсула фон дер ляйен, владимир путин, флориан филиппо, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, Россия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Флориан Филиппо, Еврокомиссия, Евросоюз
"Выходка" фон дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции

Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с Россией

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Антироссийское заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности призвано оправдать вступление Европы в войну против России, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
Ранее глава ЕК объявила, что для ЕС не осталось серых зон в украинском кризисе. Она назвала конфликт в Восточной Европе частью "глобальной борьбы между демократиями и автократиями".
"Вам придется решить: либо вы с Путиным, либо вы с демократическими государствами", — сказала фон дер Ляйен.
Французский политик назвал высказывание главы ЕК "выходкой". Он напомнил, что американские политики использовали точно такие же "карикатурные" фразы о борьбе "Добра против Зла" для оправдания собственных войн на Ближнем Востоке и подавления настоящих демократических свобод. Фон дер Ляйен мнит себя "главнокомандующей" Евросоюза и пытается втянуть Европу в "глобальную войну", уверен Филиппо.
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13 февраля, 07:02
«

"Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!" — призвал лидер партии "Патриоты".

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. По словам Путина, в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.
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