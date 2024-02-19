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Директора театра "Ленком" госпитализировали для обследования - РИА Новости, 19.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:45 19.02.2024 (обновлено: 09:49 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/varshaver-1928165094.html
Директора театра "Ленком" госпитализировали для обследования
Директора театра "Ленком" госпитализировали для обследования - РИА Новости, 19.02.2024
Директора театра "Ленком" госпитализировали для обследования
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер госпитализирован для проведения обследования, но чувствует себя нормально, рассказал источник РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:45
2024-02-19T09:49
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер госпитализирован для проведения обследования, но чувствует себя нормально, рассказал источник РИА Новости."Марк Борисович чувствует себя нормально, ему необходимо было сделать анализы, проверить легкие, поскольку впереди у театра гастроли в Санкт-Петербург со спектаклем "Бег" и заседание Директорской ложи, к которой он готовится. Планируется, что его выпишут на днях", - сообщил агентству источник.
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марк варшавер, ленком, санкт-петербург, новости культуры, россия
Марк Варшавер, Ленком, Культура, Санкт-Петербург, Новости культуры, Россия
Директора театра "Ленком" госпитализировали для обследования

Директора театра "Ленком" Варшавера госпитализировали для обследования

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДиректор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер
Директор Московского театра Ленком Марк Варшавер - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Директор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер госпитализирован для проведения обследования, но чувствует себя нормально, рассказал источник РИА Новости.
"Марк Борисович чувствует себя нормально, ему необходимо было сделать анализы, проверить легкие, поскольку впереди у театра гастроли в Санкт-Петербург со спектаклем "Бег" и заседание Директорской ложи, к которой он готовится. Планируется, что его выпишут на днях", - сообщил агентству источник.
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