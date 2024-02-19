https://ria.ru/20240219/ukraina-1928352694.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T23:37

2024-02-19T23:37

2024-02-19T23:37

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дмитрий песков

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным карты, тревогу сначала объявили в Днепропетровской области - в 22.41 мск. В 22.52 тревога прозвучала в Полтавской области, а в 23.23 - в Харьковской и Николаевской областях. Также тревога звучит на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, николаевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины