https://ria.ru/20240219/ukraina-1928315587.html

"Придется смириться". В США заговорили о критической ситуации в Киеве

"Придется смириться". В США заговорили о критической ситуации в Киеве - РИА Новости, 19.02.2024

"Придется смириться". В США заговорили о критической ситуации в Киеве

Даже смена власти на Украине не сможет поможет им избежать поражения, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:05

2024-02-19T19:05

2024-02-19T22:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Даже смена власти на Украине не сможет поможет им избежать поражения, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Я думаю, нам нужно смириться с тем, что правительство разваливается, не имеет никакого значения, кому перейдет власть и кто появится завтра утром, чтобы управлять этим местом. Все уже закончилось", — отметил он.По словам военного, у ВСУ практически не осталось трудоспособных мужчин. Поэтому теперь они даже пытаются вернуть украинцев из-за рубежа, чтобы экипировать их и "убить перед российской обороной", которая оказалась неприступной."Украине настал конец, от их правительства остался только фасад", — резюмировал он.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928288704.html

https://ria.ru/20240219/litva-1928263865.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша