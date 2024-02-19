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"Придется смириться". В США заговорили о критической ситуации в Киеве - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:05 19.02.2024 (обновлено: 22:19 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928315587.html
"Придется смириться". В США заговорили о критической ситуации в Киеве
"Придется смириться". В США заговорили о критической ситуации в Киеве - РИА Новости, 19.02.2024
"Придется смириться". В США заговорили о критической ситуации в Киеве
Даже смена власти на Украине не сможет поможет им избежать поражения, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:05
2024-02-19T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Даже смена власти на Украине не сможет поможет им избежать поражения, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Я думаю, нам нужно смириться с тем, что правительство разваливается, не имеет никакого значения, кому перейдет власть и кто появится завтра утром, чтобы управлять этим местом. Все уже закончилось", — отметил он.По словам военного, у ВСУ практически не осталось трудоспособных мужчин. Поэтому теперь они даже пытаются вернуть украинцев из-за рубежа, чтобы экипировать их и "убить перед российской обороной", которая оказалась неприступной."Украине настал конец, от их правительства остался только фасад", — резюмировал он.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928288704.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Придется смириться". В США заговорили о критической ситуации в Киеве

Макгрегор: смена руководства Украины не поможет им избежать поражения

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Даже смена власти на Украине не сможет поможет им избежать поражения, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
"Я думаю, нам нужно смириться с тем, что правительство разваливается, не имеет никакого значения, кому перейдет власть и кто появится завтра утром, чтобы управлять этим местом. Все уже закончилось", — отметил он.
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По словам военного, у ВСУ практически не осталось трудоспособных мужчин. Поэтому теперь они даже пытаются вернуть украинцев из-за рубежа, чтобы экипировать их и "убить перед российской обороной", которая оказалась неприступной.
"Украине настал конец, от их правительства остался только фасад", — резюмировал он.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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