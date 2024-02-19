https://ria.ru/20240219/tsik-1928280229.html

ЦИК назвал сумму, поступившую в избирательные фонды кандидатов в президенты

ЦИК назвал сумму, поступившую в избирательные фонды кандидатов в президенты - РИА Новости, 19.02.2024

ЦИК назвал сумму, поступившую в избирательные фонды кандидатов в президенты

Общая сумма поступивших в избирательные фонды претендентов в кандидаты и кандидатов на должность президента РФ средств составила более 1,1 миллиарда рублей,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:37

2024-02-19T16:37

2024-02-19T16:37

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Общая сумма поступивших в избирательные фонды претендентов в кандидаты и кандидатов на должность президента РФ средств составила более 1,1 миллиарда рублей, следует из сведений о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств, опубликованных на сайте ЦИК. Согласно данным, обновленным 15 февраля, в избирательные фонды кандидата от "Новых людей" Владислава Даванкова поступило 233 миллиона рублей, самовыдвиженца Владимира Путина - 477,3 миллиона рублей. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий получил в свой фонд 205,7 миллиона рублей, Николай Харитонов от КПРФ - 97,2 миллиона рублей. Также в документе есть сведения о последних обновлениях в избирательных фондах других претендентов, не зарегистрированных кандидатами на должность президента РФ и выбывших из предвыборной гонки. Фонд Бориса Надеждина от партии "Гражданская инициатива" получил 94,6 миллиона рублей, самовыдвиженца Анатолия Баташева - 211 тысяч рублей, претендента от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрея Богданова – 625 тысяч рублей. Изменения не коснулись фондов самовыдвиженки Рады Русских, Сергея Бабурина от партии "Российский общенародный союз", Ирины Свиридовой от Демократической партии России, Сергея Малинковича от "Коммунистов России". В их фондах числятся 539 тысяч рублей, 6,2 миллиона рублей, 166 тысячи рублей и 369,3 тысячи рублей соответственно. Общая сумма поступивших в избирательные фонды средств составила 1 миллиард 116 миллионов 166 тысяч 574 рубля. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240209/davankov-1926399291.html

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политика, россия, владислав даванков, владимир путин, леонид слуцкий (политик), лдпр, российский общенародный союз