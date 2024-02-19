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В ЦИК назвали число избирателей, желающих участвовать в ДЭГ
В ЦИК назвали число избирателей, желающих участвовать в ДЭГ - РИА Новости, 19.02.2024
В ЦИК назвали число избирателей, желающих участвовать в ДЭГ
Число заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ превысило 2,5 миллиона, для голосования по месту нахождения... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:38
2024-02-19T14:38
2024-02-19T14:38
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ превысило 2,5 миллиона, для голосования по месту нахождения поступило 1 миллион 25 тысяч заявок, следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ. "Количество заявлений избирателей о включении в список по месту нахождения: 1 миллион 25 тысяч 736; количество заявлений избирателей о включении в список для участия в ДЭГ: 2 миллион 550 тысяч 644", - следует из презентации ЦИК, показанной на совещании с сенаторами Совета Федерации. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
В ЦИК назвали число избирателей, желающих участвовать в ДЭГ
ЦИК: для дистанционного голосования на выборах поступило более 2,5 млн заявок
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ превысило 2,5 миллиона, для голосования по месту нахождения поступило 1 миллион 25 тысяч заявок, следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ.
"Количество заявлений избирателей о включении в список по месту нахождения: 1 миллион 25 тысяч 736; количество заявлений избирателей о включении в список для участия в ДЭГ: 2 миллион 550 тысяч 644", - следует из презентации ЦИК, показанной на совещании с сенаторами Совета Федерации.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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