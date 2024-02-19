https://ria.ru/20240219/tsik-1928249110.html

В ЦИК назвали число избирателей, желающих участвовать в ДЭГ

В ЦИК назвали число избирателей, желающих участвовать в ДЭГ - РИА Новости, 19.02.2024

В ЦИК назвали число избирателей, желающих участвовать в ДЭГ

Число заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ превысило 2,5 миллиона, для голосования по месту нахождения... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:38

2024-02-19T14:38

2024-02-19T14:38

выборы президента россии — 2024

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

совет федерации рф

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ превысило 2,5 миллиона, для голосования по месту нахождения поступило 1 миллион 25 тысяч заявок, следует из данных Центральной избирательной комиссии РФ. "Количество заявлений избирателей о включении в список по месту нахождения: 1 миллион 25 тысяч 736; количество заявлений избирателей о включении в список для участия в ДЭГ: 2 миллион 550 тысяч 644", - следует из презентации ЦИК, показанной на совещании с сенаторами Совета Федерации. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240219/bulaev-1928237614.html

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россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф