https://ria.ru/20240219/tsennosti-1928346236.html
В Совфеде призвали рассказывать детям о роли материнства и отцовства
В Совфеде призвали рассказывать детям о роли материнства и отцовства - РИА Новости, 19.02.2024
В Совфеде призвали рассказывать детям о роли материнства и отцовства
Дополнительные выплаты и другие материальные мотивы для популяризации материнства очень важны, однако важны и ценностные аспекты, необходимо со школьной скамьи... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:14
2024-02-19T22:14
2024-02-19T22:22
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922751623_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_f978ea9e9905c3115a90a60638ac234e.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Дополнительные выплаты и другие материальные мотивы для популяризации материнства очень важны, однако важны и ценностные аспекты, необходимо со школьной скамьи рассказывать детям о роли и задачах материнства и отцовства, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина. "Нет никаких сомнений, что дополнительные выплаты важны, однако немаловажным фактором является и ценностные аспекты. Любовь, уважение, взаимопонимание и доверие - это те ведущие ценности, без которых существование настоящей и крепкой семьи становится невозможным. И какими бы большими не были выплаты, если в семье нет гармонии, доверия и уважения, то это плохо для дальнейшего развития семейных отношений. Со школьной скамьи необходимо рассказывать подрастающему поколению о великой роли материнства и об огромной задаче будущих отцов", - сказала Косихина. Сенатор отметила, что это поможет продолжить "успешно противостоять современным трендам по навязыванию порочной идеологии изменения половой принадлежности и отказа от продолжения рода". "Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание защите материнства и детства. Это важнейшее направление социальной политики государства, в основе которого лежит всесторонняя поддержка семей с детьми, а также многодетных семей. В России действует немало законов о поддержке данных категорий граждан, причём сумма выплат на некоторые из них индексируется", - напомнила парламентарий. Отдельной категорией граждан, для которых социальные выплаты важны, являются молодые семьи с малолетними детьми, добавила парламентарий. "Многие из них - студенты, и они ограничены в материальных средствах, и те выплаты, которые им положены, позволят им чувствовать себя комфортнее. К сожалению, мы наблюдаем рост цен некоторых товаров потребительской корзины и порой дополнительно помогают молодым родителям их мамы и папы. Необходимо сделать так, чтобы родители маленького ребёнка чувствовали себя увереннее и защищеннее - это и выплаты со стороны государства, и потенциальная ежемесячная социальная помощь университета, и возможность предоставления приоритетного права трудоустройства на работу в качестве одного из источников заработка, безусловно, не во вред обучению", - резюмировала она.
https://ria.ru/20240219/ottsy-1928326856.html
https://ria.ru/20240219/podderzhka-1928317162.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922751623_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_fe8f7a536c8dc1da78fcd6fc9f26dcba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
В Совфеде призвали рассказывать детям о роли материнства и отцовства
В СФ призвали рассказывать детям о роли материнства и отцовства со школы
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Дополнительные выплаты и другие материальные мотивы для популяризации материнства очень важны, однако важны и ценностные аспекты, необходимо со школьной скамьи рассказывать детям о роли и задачах материнства и отцовства, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по соцполитике Наталия Косихина.
"Нет никаких сомнений, что дополнительные выплаты важны, однако немаловажным фактором является и ценностные аспекты. Любовь, уважение, взаимопонимание и доверие - это те ведущие ценности, без которых существование настоящей и крепкой семьи становится невозможным. И какими бы большими не были выплаты, если в семье нет гармонии, доверия и уважения, то это плохо для дальнейшего развития семейных отношений. Со школьной скамьи необходимо рассказывать подрастающему поколению о великой роли материнства и об огромной задаче будущих отцов", - сказала Косихина.
Путин поручил рассмотреть вопрос соцподдержки многодетных отцов
Сенатор отметила, что это поможет продолжить "успешно противостоять современным трендам по навязыванию порочной идеологии изменения половой принадлежности и отказа от продолжения рода".
"Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству уделить особое внимание защите материнства и детства. Это важнейшее направление социальной политики государства, в основе которого лежит всесторонняя поддержка семей с детьми, а также многодетных семей. В России действует немало законов о поддержке данных категорий граждан, причём сумма выплат на некоторые из них индексируется", - напомнила парламентарий.
Отдельной категорией граждан, для которых социальные выплаты важны, являются молодые семьи с малолетними детьми, добавила парламентарий.
"Многие из них - студенты, и они ограничены в материальных средствах, и те выплаты, которые им положены, позволят им чувствовать себя комфортнее. К сожалению, мы наблюдаем рост цен некоторых товаров потребительской корзины и порой дополнительно помогают молодым родителям их мамы и папы. Необходимо сделать так, чтобы родители маленького ребёнка чувствовали себя увереннее и защищеннее - это и выплаты со стороны государства, и потенциальная ежемесячная социальная помощь университета, и возможность предоставления приоритетного права трудоустройства на работу в качестве одного из источников заработка, безусловно, не во вред обучению", - резюмировала она.
Путин поручил правительству уделить особое внимание поддержке семей