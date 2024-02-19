https://ria.ru/20240219/tramp-1928350164.html
Трамп прокомментировал смерть Навального
Трамп прокомментировал смерть Навального - РИА Новости, 19.02.2024
Трамп прокомментировал смерть Навального
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что со смертью Алексея Навального он лучше осознал происходящее в Америке, которая, по его словам, переживает упадок. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T22:56
2024-02-19T22:56
2024-02-19T23:28
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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что со смертью Алексея Навального он лучше осознал происходящее в Америке, которая, по его словам, переживает упадок. От Трампа, баллотирующегося на новый срок, конкуренты требовали высказаться по этому поводу, и тот, в отличие от прочих американских политиков, сфокусировался на внутриполитической повестке, а не осуждении российских властей. "Неожиданная смерть Алексея Навального заставила меня больше и больше осознать, что происходит в нашей стране. Это медленное и постепенное движение - продажные лево-радикальные политики, прокуроры и судьи ведут нас по дороге к разрушению", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. "Открытые границы, подтасованные выборы и вопиюще несправедливые решения в зале суда уничтожают Америку. Мы нация в упадке, проигрывающая нация", - добавил он. Трамп, на которого заведены четыре уголовных дела, называет себя жертвой политический гонений, развязанных его конкурентами в преддверии президентских выборов 2024 года. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, и подчеркивал, что еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов.
https://ria.ru/20240219/peskov-1928241847.html
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в мире, америка, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный*
В мире, Америка, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Алексей Навальный*
Трамп прокомментировал смерть Навального
Трамп после смерти Навального заявил о разрушительном пути США
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что со смертью Алексея Навального он лучше осознал происходящее в Америке, которая, по его словам, переживает упадок.
От Трампа, баллотирующегося на новый срок, конкуренты требовали высказаться по этому поводу, и тот, в отличие от прочих американских политиков, сфокусировался на внутриполитической повестке, а не осуждении российских властей.
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального
"Неожиданная смерть Алексея Навального заставила меня больше и больше осознать, что происходит в нашей стране. Это медленное и постепенное движение - продажные лево-радикальные политики, прокуроры и судьи ведут нас по дороге к разрушению", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
"Открытые границы, подтасованные выборы и вопиюще несправедливые решения в зале суда уничтожают Америку. Мы нация в упадке, проигрывающая нация", - добавил он.
Трамп, на которого заведены четыре уголовных дела, называет себя жертвой политический гонений, развязанных его конкурентами в преддверии президентских выборов 2024 года.
В Кремле прокомментировали заявления западных деятелей о смерти Навального
По данным ямальского управления ФСИН
, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Москва
считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, и подчеркивал, что еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов.
Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального