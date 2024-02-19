https://ria.ru/20240219/svo-1928298040.html
Жителя Петербурга арестовали за оскорбительные надписи об СВО
Жителя Петербурга арестовали за оскорбительные надписи об СВО - РИА Новости, 19.02.2024
Жителя Петербурга арестовали за оскорбительные надписи об СВО
Житель Петербурга, задержанный за нанесение оскорбительных надписей о проведении СВО на здания, контактировавший с украинскими кураторами для вступления в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Житель Петербурга, задержанный за нанесение оскорбительных надписей о проведении СВО на здания, контактировавший с украинскими кураторами для вступления в террористическую организацию, арестован, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Ранее со ссылкой на ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщалось, что полицией задержан подозреваемый в нанесении оскорбительных надписей о проведении СВО на стене храма на Гжатской улице, а также на стенах двух зданий неподалеку, которые признаны историческими памятниками (Политехнический университет и храм при нем). Подозреваемым оказался 56-летний житель Калининского района, проживающий всего в нескольких минутах езды от места совершения преступлений. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Подошвелева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), ч. 2 ст. 214 (Вандализм) УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Отмечается, что при избрании меры пресечения дознание указало, что Подошвелев ранее проходил службу в правоохранительных органах и осуществлял оперативно-розыскные действия. "Фигурант, действуя в интересах Украины и ее силовых структур, осуществлял взаимодействие с (запрещенной в РФ - ред.) террористической организацией "Легион "Свобода России" и осуществлял действия, направленные на пересечение границы РФ с целью убытия на Украину для участия в боевых действиях против России", - считает следствие. Срок ареста вынесен судом Подошвелеву по 13 апреля.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Санкт-Петербург, Украина
Жителя Петербурга арестовали за оскорбительные надписи об СВО
В Петербурге задержали местного жителя за оскорбительные надписи об СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Житель Петербурга, задержанный за нанесение оскорбительных надписей о проведении СВО на здания, контактировавший с украинскими кураторами для вступления в террористическую организацию, арестован, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Ранее со ссылкой на ГУМВД РФ по Петербургу и Ленобласти сообщалось, что полицией задержан подозреваемый в нанесении оскорбительных надписей о проведении СВО на стене храма на Гжатской улице, а также на стенах двух зданий неподалеку, которые признаны историческими памятниками (Политехнический университет и храм при нем). Подозреваемым оказался 56-летний житель Калининского района, проживающий всего в нескольких минутах езды от места совершения преступлений.
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"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Подошвелева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), ч. 2 ст. 214 (Вандализм) УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Отмечается, что при избрании меры пресечения дознание указало, что Подошвелев ранее проходил службу в правоохранительных органах и осуществлял оперативно-розыскные действия. "Фигурант, действуя в интересах Украины и ее силовых структур, осуществлял взаимодействие с (запрещенной в РФ - ред.) террористической организацией "Легион "Свобода России" и осуществлял действия, направленные на пересечение границы РФ с целью убытия на Украину для участия в боевых действиях против России", - считает следствие.
Срок ареста вынесен судом Подошвелеву по 13 апреля.
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