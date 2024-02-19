https://ria.ru/20240219/sudno-1928191925.html

В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ

В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024

В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ

Судно, которое ранее подверглось атаки йеменских хуситов (движение "Ансар Алла") в Аденском заливе, затонуло, сообщает телеканал Sky News Arabia в соцсети X со... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:35

2024-02-19T11:35

2024-02-19T13:38

в мире

аденский залив

йемен

военная операция сша и британии в йемене

ансар алла

красное море

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Судно, которое ранее подверглось атаки йеменских хуситов (движение "Ансар Алла") в Аденском заливе, затонуло, сообщает телеканал Sky News Arabia в соцсети X со ссылкой на источники в Йемене."Затонуло судно, которое атаковали хуситы в Аденском заливе", - говорится в сообщении телеканала.Ранее в понедельник военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Военно-морские силы вооруженных сил Йемена атаковали британское судно RUBYMAR несколькими противокорабельными ракетами, при этом судно получило повреждения, грозящие его затоплением. Он отметил, что в ходе операции экипаж судна был эвакуирован.Хуситы начали нападать на американские и британские суда в Красном море после начала бомбежек Йемена в середине января авиацией этих стран, чтобы положить конец атакам хуситов на связанные с Израилем или направляющиеся в его порты корабли в Красном море.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

аденский залив

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красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аденский залив, йемен, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, красное море