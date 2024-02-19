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В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024
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11:35 19.02.2024 (обновлено: 13:38 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/sudno-1928191925.html
В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ
В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024
В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ
Судно, которое ранее подверглось атаки йеменских хуситов (движение "Ансар Алла") в Аденском заливе, затонуло, сообщает телеканал Sky News Arabia в соцсети X со... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:35
2024-02-19T13:38
в мире
аденский залив
йемен
военная операция сша и британии в йемене
ансар алла
красное море
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Судно, которое ранее подверглось атаки йеменских хуситов (движение "Ансар Алла") в Аденском заливе, затонуло, сообщает телеканал Sky News Arabia в соцсети X со ссылкой на источники в Йемене."Затонуло судно, которое атаковали хуситы в Аденском заливе", - говорится в сообщении телеканала.Ранее в понедельник военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Военно-морские силы вооруженных сил Йемена атаковали британское судно RUBYMAR несколькими противокорабельными ракетами, при этом судно получило повреждения, грозящие его затоплением. Он отметил, что в ходе операции экипаж судна был эвакуирован.Хуситы начали нападать на американские и британские суда в Красном море после начала бомбежек Йемена в середине января авиацией этих стран, чтобы положить конец атакам хуситов на связанные с Израилем или направляющиеся в его порты корабли в Красном море.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
аденский залив
йемен
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в мире, аденский залив, йемен, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, красное море
В мире, Аденский залив, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла, Красное море
В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ

SNA: в Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами британское судно Rubymar

© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно в море
Грузовое судно в море - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно в море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Судно, которое ранее подверглось атаки йеменских хуситов (движение "Ансар Алла") в Аденском заливе, затонуло, сообщает телеканал Sky News Arabia в соцсети X со ссылкой на источники в Йемене.
"Затонуло судно, которое атаковали хуситы в Аденском заливе", - говорится в сообщении телеканала.
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Ранее в понедельник военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Военно-морские силы вооруженных сил Йемена атаковали британское судно RUBYMAR несколькими противокорабельными ракетами, при этом судно получило повреждения, грозящие его затоплением. Он отметил, что в ходе операции экипаж судна был эвакуирован.
Хуситы начали нападать на американские и британские суда в Красном море после начала бомбежек Йемена в середине января авиацией этих стран, чтобы положить конец атакам хуситов на связанные с Израилем или направляющиеся в его порты корабли в Красном море.
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В миреАденский заливЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеАнсар АллаКрасное море
 
 
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