https://ria.ru/20240219/sudno-1928191925.html
В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ
В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2024
В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ
Судно, которое ранее подверглось атаки йеменских хуситов (движение "Ансар Алла") в Аденском заливе, затонуло, сообщает телеканал Sky News Arabia в соцсети X со... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:35
2024-02-19T11:35
2024-02-19T13:38
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Судно, которое ранее подверглось атаки йеменских хуситов (движение "Ансар Алла") в Аденском заливе, затонуло, сообщает телеканал Sky News Arabia в соцсети X со ссылкой на источники в Йемене."Затонуло судно, которое атаковали хуситы в Аденском заливе", - говорится в сообщении телеканала.Ранее в понедельник военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что Военно-морские силы вооруженных сил Йемена атаковали британское судно RUBYMAR несколькими противокорабельными ракетами, при этом судно получило повреждения, грозящие его затоплением. Он отметил, что в ходе операции экипаж судна был эвакуирован.Хуситы начали нападать на американские и британские суда в Красном море после начала бомбежек Йемена в середине января авиацией этих стран, чтобы положить конец атакам хуситов на связанные с Израилем или направляющиеся в его порты корабли в Красном море.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аденский залив, йемен, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, красное море
В мире, Аденский залив, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла, Красное море
В Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами судно, пишут СМИ
SNA: в Аденском заливе затонуло обстрелянное хуситами британское судно Rubymar