Рейтинг@Mail.ru
"Минимум три месяца". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 19.02.2024 (обновлено: 17:09 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928288704.html
"Минимум три месяца". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
"Минимум три месяца". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024
"Минимум три месяца". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
ВСУ не успеют восполнить потери среди личного состава из-за продолжающегося натиска российских войск на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:00
2024-02-19T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928059720_0:67:2971:1738_1920x0_80_0_0_93bc320bcb9ed9c8bec57b83be180acb.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ не успеют восполнить потери среди личного состава из-за продолжающегося натиска российских войск на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."У ВСУ нет натренированных солдат. &lt;…&gt; Обучение, о котором мы говорим, займет минимум три месяца, если делать все правильно. У Украины нет времени, потому что сейчас обстоятельства не позволяют им получить какую-либо помощь от США. &lt;…&gt; А в ближайшие две недели вы увидите, как русские добьются еще больших успехов на передовой", — отметил он.По словам эксперта, сейчас Киев проводит насильственную вербовку, фактически хватая людей на улице. Без соответствующего обучения они не смогут совершать маневры, координировать движение с другими подразделениями и интегрировать операции с авиацией и дронами, пояснил он.&quot;Украина окажется вынуждена отступать повсюду. Я думаю, мы близки к этому, потому что у них нет боеспособных, хорошо снабженных сил, чтобы дать отпор&quot;, — резюмировал Джонсон.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240219/litva-1928263865.html
https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html
украина
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928059720_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_f474ec6c33e3c3e8f3a68d4aa07198a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Киев
"Минимум три месяца". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Джонсон: ВСУ не успеют подготовить новых военных из-за наступления России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС России в зоне проведения спецоперации
Боевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ не успеют восполнить потери среди личного состава из-за продолжающегося натиска российских войск на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"У ВСУ нет натренированных солдат. <…> Обучение, о котором мы говорим, займет минимум три месяца, если делать все правильно. У Украины нет времени, потому что сейчас обстоятельства не позволяют им получить какую-либо помощь от США. <…> А в ближайшие две недели вы увидите, как русские добьются еще больших успехов на передовой", — отметил он.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
"Все плохо". Глава МИД Литвы оправдался за свой вид в Мюнхене
Вчера, 15:32
По словам эксперта, сейчас Киев проводит насильственную вербовку, фактически хватая людей на улице. Без соответствующего обучения они не смогут совершать маневры, координировать движение с другими подразделениями и интегрировать операции с авиацией и дронами, пояснил он.
«

"Украина окажется вынуждена отступать повсюду. Я думаю, мы близки к этому, потому что у них нет боеспособных, хорошо снабженных сил, чтобы дать отпор", — резюмировал Джонсон.

В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Штатах вырабатывают план капитуляции
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала