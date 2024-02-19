https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928288704.html

"Минимум три месяца". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

"Минимум три месяца". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 19.02.2024

"Минимум три месяца". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

ВСУ не успеют восполнить потери среди личного состава из-за продолжающегося натиска российских войск на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:00

2024-02-19T17:00

2024-02-19T17:09

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вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ не успеют восполнить потери среди личного состава из-за продолжающегося натиска российских войск на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."У ВСУ нет натренированных солдат. <…> Обучение, о котором мы говорим, займет минимум три месяца, если делать все правильно. У Украины нет времени, потому что сейчас обстоятельства не позволяют им получить какую-либо помощь от США. <…> А в ближайшие две недели вы увидите, как русские добьются еще больших успехов на передовой", — отметил он.По словам эксперта, сейчас Киев проводит насильственную вербовку, фактически хватая людей на улице. Без соответствующего обучения они не смогут совершать маневры, координировать движение с другими подразделениями и интегрировать операции с авиацией и дронами, пояснил он."Украина окажется вынуждена отступать повсюду. Я думаю, мы близки к этому, потому что у них нет боеспособных, хорошо снабженных сил, чтобы дать отпор", — резюмировал Джонсон.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240219/litva-1928263865.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), киев