"Минимум три месяца". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Джонсон: ВСУ не успеют подготовить новых военных из-за наступления России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС России в зоне проведения спецоперации
Боевая работа огневых расчетов зенитной установки С-60 ЦВО ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ не успеют восполнить потери среди личного состава из-за продолжающегося натиска российских войск на передовой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"У ВСУ нет натренированных солдат. <…> Обучение, о котором мы говорим, займет минимум три месяца, если делать все правильно. У Украины нет времени, потому что сейчас обстоятельства не позволяют им получить какую-либо помощь от США. <…> А в ближайшие две недели вы увидите, как русские добьются еще больших успехов на передовой", — отметил он.
По словам эксперта, сейчас Киев проводит насильственную вербовку, фактически хватая людей на улице. Без соответствующего обучения они не смогут совершать маневры, координировать движение с другими подразделениями и интегрировать операции с авиацией и дронами, пояснил он.
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"Украина окажется вынуждена отступать повсюду. Я думаю, мы близки к этому, потому что у них нет боеспособных, хорошо снабженных сил, чтобы дать отпор", — резюмировал Джонсон.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.