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Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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07:01 19.02.2024 (обновлено: 10:34 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928149967.html
Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке
Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024
Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке
Российские войска полностью освободили от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T07:01
2024-02-19T10:34
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы украины
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска полностью освободили от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке, говорится в сообщении Минобороны. "Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", — отмечает ведомство. Украинские подразделения продолжили беспорядочное отступление, добавили в Минобороны. Группировка "Центр" поражает укрепрайоны противника при помощи артиллерии и авиации и продолжает активные действия.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил военных с этим успехом и важной победой.Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928146042.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
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В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ
В освобожденной Авдеевке: российские флаги, зачистка кварталов и брошенная техника ВСУ Вооруженные силы РФ освободили город Авдеевку в ДНР. По информации Минобороны России, 17 февраля в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт и продвинулись на глубину 8,6 км. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километров. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих. Сейчас военные проводят окончательную зачистку города от боевиков, разминируют дороги и здания. В настоящее время российские подразделения освободили Авдеевский коксохимический завод.
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авдеевка, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке

Минобороны: ВС РФ полностью освободили от ВСУ Авдеевский коксохимический завод

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские войска полностью освободили от ВСУ коксохимический завод в Авдеевке, говорится в сообщении Минобороны.
"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на Авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", — отмечает ведомство.
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Украинские подразделения продолжили беспорядочное отступление, добавили в Минобороны.
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Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил военных с этим успехом и важной победой.
Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника, отметили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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