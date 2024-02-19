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Минпросвещения поддержало идею о необходимости изучения истории семьи - РИА Новости, 19.02.2024
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09:55 19.02.2024 (обновлено: 10:05 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/semya-1928169251.html
Минпросвещения поддержало идею о необходимости изучения истории семьи
Минпросвещения поддержало идею о необходимости изучения истории семьи - РИА Новости, 19.02.2024
Минпросвещения поддержало идею о необходимости изучения истории семьи
Министерство просвещения РФ поддержало изучение семейной истории в рамках цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном", официальный ответ есть в распоряжении... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T09:55
2024-02-19T10:05
сергей кравцов
общество
социальный навигатор
сн_образование
год семьи
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддержало изучение семейной истории в рамках цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном", официальный ответ есть в распоряжении РИА Новости. Ранее зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия") направила депутатский запрос на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой включить в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" материалы, помогающие в изучении семейной истории. "При формировании тем внеурочных занятий "Разговоры о важном" на 2024\2025 учебный год будут учтены предложения об изучении семейной истории, а также использовании материалов проекта "Моя история" для их проведения", - говорится в ответном письме. "История семьи - это фундамент исторической памяти", - сказала Занко РИА Новости, добавив, что молодёжь должна понимать, "историю творили не только в прошлом, но и в настоящем, что от них, их активности и участия, зависит будущее". "А еще история семьи – это межпоколенческий диалог, который делает нашу историческую память социально ответственной и устойчивой к любым внешним попыткам фальсификации и осквернения. Ведь услышанное от старшего поколения и родителей, передаваемые в семье ценности и рассказы, память о своих близких – вот те непререкаемые личные убеждения, которые лежат в основе нашей общей национальной исторической памяти", - заключила автор обращения.
https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html
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сергей кравцов, общество, социальный навигатор, сн_образование, год семьи
Сергей Кравцов, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Год семьи
Минпросвещения поддержало идею о необходимости изучения истории семьи

Минпросвещения поддержало идею о необходимости изучения истории семьи в школе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики во время урока . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ поддержало изучение семейной истории в рамках цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном", официальный ответ есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия") направила депутатский запрос на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой включить в цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" материалы, помогающие в изучении семейной истории.
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"При формировании тем внеурочных занятий "Разговоры о важном" на 2024\2025 учебный год будут учтены предложения об изучении семейной истории, а также использовании материалов проекта "Моя история" для их проведения", - говорится в ответном письме.
"История семьи - это фундамент исторической памяти", - сказала Занко РИА Новости, добавив, что молодёжь должна понимать, "историю творили не только в прошлом, но и в настоящем, что от них, их активности и участия, зависит будущее".
"А еще история семьи – это межпоколенческий диалог, который делает нашу историческую память социально ответственной и устойчивой к любым внешним попыткам фальсификации и осквернения. Ведь услышанное от старшего поколения и родителей, передаваемые в семье ценности и рассказы, память о своих близких – вот те непререкаемые личные убеждения, которые лежат в основе нашей общей национальной исторической памяти", - заключила автор обращения.
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