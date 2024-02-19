https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"

Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома" - РИА Новости, 19.02.2024

Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"

Санкции против "Росатома" поставят ядерную отрасль во многих странах в тупик, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с Reuters. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:45

2024-02-19T21:45

2024-02-19T22:26

россия

европа

рафаэль гросси

магатэ

евросоюз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

москва

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Санкции против "Росатома" поставят ядерную отрасль во многих странах в тупик, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с Reuters."Многие компании на Западе зависят от поставок из России обогащенного урана или топлива <...>. Консенсус заключается в том, что введение санкций в отношении "Росатома" будет нереалистичным и нецелесообразным. Это поставит ядерную отрасль в тупик во многих странах", — отметил собеседник агентства.В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести ограничения в отношении российской атомной отрасли. Эту инициативу не поддерживает часть стран Европы, которая использует ядерную энергетику."Росатом" подчеркивал, что всегда в полном объеме и в согласованный срок выполнял контрактные обязательства по экспорту урана и будет продолжать это делать впредь. Атомная энергетика должна быть ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений, указывали в госкорпорации.

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россия, европа, рафаэль гросси, магатэ, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва