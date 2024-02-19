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Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома" - РИА Новости, 19.02.2024
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21:45 19.02.2024 (обновлено: 22:26 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома" - РИА Новости, 19.02.2024
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"
Санкции против "Росатома" поставят ядерную отрасль во многих странах в тупик, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с Reuters. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:45
2024-02-19T22:26
россия
европа
рафаэль гросси
магатэ
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Санкции против "Росатома" поставят ядерную отрасль во многих странах в тупик, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с Reuters.&quot;Многие компании на Западе зависят от поставок из России обогащенного урана или топлива &lt;...&gt;. Консенсус заключается в том, что введение санкций в отношении &quot;Росатома&quot; будет нереалистичным и нецелесообразным. Это поставит ядерную отрасль в тупик во многих странах&quot;, — отметил собеседник агентства.В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести ограничения в отношении российской атомной отрасли. Эту инициативу не поддерживает часть стран Европы, которая использует ядерную энергетику."Росатом" подчеркивал, что всегда в полном объеме и в согласованный срок выполнял контрактные обязательства по экспорту урана и будет продолжать это делать впредь. Атомная энергетика должна быть ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений, указывали в госкорпорации.
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россия, европа, рафаэль гросси, магатэ, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва
Россия, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Москва
Глава МАГАТЭ осудил возможные санкции Запада против "Росатома"

Гросси: санкции против "Росатома" поставят ядерную сферу многих стран в тупик

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Санкции против "Росатома" поставят ядерную отрасль во многих странах в тупик, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с Reuters.
«

"Многие компании на Западе зависят от поставок из России обогащенного урана или топлива <...>. Консенсус заключается в том, что введение санкций в отношении "Росатома" будет нереалистичным и нецелесообразным. Это поставит ядерную отрасль в тупик во многих странах", — отметил собеседник агентства.

В ЕС уже почти два года звучат призывы ввести ограничения в отношении российской атомной отрасли. Эту инициативу не поддерживает часть стран Европы, которая использует ядерную энергетику.
"Росатом" подчеркивал, что всегда в полном объеме и в согласованный срок выполнял контрактные обязательства по экспорту урана и будет продолжать это делать впредь. Атомная энергетика должна быть ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений, указывали в госкорпорации.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В МАГАТЭ оценили возможность снижения зависимости от атомной отрасли России
Вчера, 21:43
 
РоссияЕвропаРафаэль ГроссиМАГАТЭЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Москва
 
 
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