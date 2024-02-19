https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928320250.html

Байден не исключил новых санкций против России из-за Навального

Байден не исключил новых санкций против России из-за Навального - РИА Новости, 19.02.2024

Байден не исключил новых санкций против России из-за Навального

Американская администрация рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России, сказал журналистам президент США Джо Байден. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T19:27

2024-02-19T19:27

2024-02-19T19:27

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ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Американская администрация рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России, сказал журналистам президент США Джо Байден. "У нас уже есть санкции, но мы рассматриваем дополнительные санкции, да", - ответил он на вопрос о перспективе ужесточения санкционного давления на РФ в качестве реакции на смерть Алексея Навального. Байден также выразил надежду, что кончина Навального повлияет на республиканскую оппозицию, которая тормозит выделение средств в помощь Украине. "Я надеюсь на это, но не уверен", - сказал он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, и подчеркивал, что еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928210616.html

https://ria.ru/20240218/sanktsii-1928012262.html

https://ria.ru/20240219/zayavleniya-1928213366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, джо байден, алексей навальный*, санкции в отношении россии