https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928310127.html

США хотят наложить санкции на компании в КНР, обвиненные в помощи России

США хотят наложить санкции на компании в КНР, обвиненные в помощи России - РИА Новости, 19.02.2024

США хотят наложить санкции на компании в КНР, обвиненные в помощи России

США рассматривают введение санкций против китайских компаний, которые там подозревают в якобы помощи России в конфликте на Украине, сообщает телеканал CNBC со... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T18:41

2024-02-19T18:41

2024-02-19T18:44

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ван и (политик)

энтони блинкен

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. США рассматривают введение санкций против китайских компаний, которые там подозревают в якобы помощи России в конфликте на Украине, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на американских конгрессменов. "США рассматривают введение санкций против китайских компаний, которые, как там думают, помогают России подпитывать конфликт на Украине... что станет первым прямым обвинением в отношении Пекина", - говорится в сообщении телеканала. Конгрессмен Джерри Коннолл заявил, что санкции могут быть введены "очень скоро", даже несмотря на взаимную зависимость торговли двух стран. Тем не менее он надеется, что сама угроза введения таких ограничений "прояснит некоторое мышление в Пекине". Ранее агентство Блубмерг сообщало, что новые санкции ЕС могут затронуть и китайские компании. Агентство передавало, что ЕС может ввести санкции против компаний в Китае, Гонконге, Сербии, Индии, Казахстане, Шри-Ланке и Турции, которые якобы поддерживают военные усилия РФ на Украине. Министр иностранных дел Китая Ван И ранее в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности потребовал отменить односторонние санкции США в отношении китайских компаний. По словам Ван И, США и Китай должны придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, а также активно искать пути правильного взаимодействия между двумя крупными державами. Пекин в последние годы неоднократно обвинял США в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании, а также в злоупотреблении Вашингтоном мерами экспортного контроля.

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https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

https://ria.ru/20240215/plan-1927418182.html

сша

россия

украина

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в мире, сша, россия, украина, ван и (политик), энтони блинкен, евросоюз, санкции в отношении россии