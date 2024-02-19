Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат с острова Сааремаа - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/saaremaa-1928201492.html
В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат с острова Сааремаа
В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат с острова Сааремаа - РИА Новости, 19.02.2024
В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат с острова Сааремаа
Власти эстонского острова Сааремаа намерены провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:18
2024-02-19T12:18
в мире
эстония
сааремаа
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/46/1555324676_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c423f9d01e29e7ea7aa3c68c68c854b4.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев - РИА Новости. Власти эстонского острова Сааремаа намерены провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище, а также демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR. "Мы хотим, чтобы останки солдат, которые, предположительно, похоронены здесь под могильными плитами, были перезахоронены на кладбище. После этого мы хотели бы убрать эти могильные плиты. Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть. Тем более что на них эти пятиконечные звезды. Это некрасиво", - сказал ERR старейшина волости Сааремаа Микк Туйск. Волость обратилась с соответствующим ходатайством к действующей при Военном музее комиссии по военным захоронениям. Директор Военного музея Хеллар Лилль сообщил, что решение будет принято в ближайшие месяцы. По оценке департамента по защите памятников старины, 90 могильных плит можно было бы сохранить, например, в виде гладких надгробий без пятиконечных звезд. Департамент считает, что 21-метровый мемориальный столб в форме меча и могильные плиты комплекса Техумарди представляют собой единое целое с художественной и архитектурной точки зрения. Сражение под Техумарди произошло осенью 1944 года. К тому времени Красная армия уже освободила Таллин и проводила Моонзундскую десантную операцию. Битва на Сааремаа произошла в ночь на 9 октября 1944 года и стала завершением первого этапа операции. В 1967 году на месте сражения открыли мемориальный комплекс. Центральной фигурой мемориала является обелиск в виде меча, изготовленный из бетона и доломита. К памятнику ведет выложенная плиткой дорожка. В состав комплекса также входит братская могила, в которой похоронены павшие в ходе сражения воины.
https://ria.ru/20240117/estoniya-1921871793.html
https://ria.ru/20231023/estoniya-1904652741.html
эстония
сааремаа
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/46/1555324676_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_c3c019a2b3d970d8e4a198ff6e49b6aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, сааремаа, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Эстония, Сааремаа, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат с острова Сааремаа

Власти острова Сааремаа в Эстонии намерены перезахоронить советских солдат

CC BY-SA 3.0 / Leon Petrosyan / Мемориал жертвам фашизма в Курессааре, Эстония
Мемориал жертвам фашизма в Курессааре, Эстония - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
CC BY-SA 3.0 / Leon Petrosyan /
Мемориал жертвам фашизма в Курессааре, Эстония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев - РИА Новости. Власти эстонского острова Сааремаа намерены провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище, а также демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.
"Мы хотим, чтобы останки солдат, которые, предположительно, похоронены здесь под могильными плитами, были перезахоронены на кладбище. После этого мы хотели бы убрать эти могильные плиты. Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть. Тем более что на них эти пятиконечные звезды. Это некрасиво", - сказал ERR старейшина волости Сааремаа Микк Туйск.
В почетном карауле один человек у Бронзового солдата в Таллине - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Эстония решила не переносить "Бронзового солдата"
17 января, 15:13
Волость обратилась с соответствующим ходатайством к действующей при Военном музее комиссии по военным захоронениям. Директор Военного музея Хеллар Лилль сообщил, что решение будет принято в ближайшие месяцы.
По оценке департамента по защите памятников старины, 90 могильных плит можно было бы сохранить, например, в виде гладких надгробий без пятиконечных звезд. Департамент считает, что 21-метровый мемориальный столб в форме меча и могильные плиты комплекса Техумарди представляют собой единое целое с художественной и архитектурной точки зрения.
Сражение под Техумарди произошло осенью 1944 года. К тому времени Красная армия уже освободила Таллин и проводила Моонзундскую десантную операцию. Битва на Сааремаа произошла в ночь на 9 октября 1944 года и стала завершением первого этапа операции. В 1967 году на месте сражения открыли мемориальный комплекс. Центральной фигурой мемориала является обелиск в виде меча, изготовленный из бетона и доломита. К памятнику ведет выложенная плиткой дорожка. В состав комплекса также входит братская могила, в которой похоронены павшие в ходе сражения воины.
Мост между российским Ивангородом и эстонским городом Нарва - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
СМИ: эстонские пограничники оштрафовали мужчину за шапку с гербом СССР
23 октября 2023, 13:47
 
В миреЭстонияСааремааСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала