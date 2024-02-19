https://ria.ru/20240219/saaremaa-1928201492.html

В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат с острова Сааремаа

В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат с острова Сааремаа - РИА Новости, 19.02.2024

В Эстонии планируют перезахоронить советских солдат с острова Сааремаа

Власти эстонского острова Сааремаа намерены провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:18

2024-02-19T12:18

2024-02-19T12:18

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великая отечественная война (1941-1945)

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев - РИА Новости. Власти эстонского острова Сааремаа намерены провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище, а также демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR. "Мы хотим, чтобы останки солдат, которые, предположительно, похоронены здесь под могильными плитами, были перезахоронены на кладбище. После этого мы хотели бы убрать эти могильные плиты. Большой памятник останется, но эти плиты, с нашей точки зрения, не должны здесь быть. Тем более что на них эти пятиконечные звезды. Это некрасиво", - сказал ERR старейшина волости Сааремаа Микк Туйск. Волость обратилась с соответствующим ходатайством к действующей при Военном музее комиссии по военным захоронениям. Директор Военного музея Хеллар Лилль сообщил, что решение будет принято в ближайшие месяцы. По оценке департамента по защите памятников старины, 90 могильных плит можно было бы сохранить, например, в виде гладких надгробий без пятиконечных звезд. Департамент считает, что 21-метровый мемориальный столб в форме меча и могильные плиты комплекса Техумарди представляют собой единое целое с художественной и архитектурной точки зрения. Сражение под Техумарди произошло осенью 1944 года. К тому времени Красная армия уже освободила Таллин и проводила Моонзундскую десантную операцию. Битва на Сааремаа произошла в ночь на 9 октября 1944 года и стала завершением первого этапа операции. В 1967 году на месте сражения открыли мемориальный комплекс. Центральной фигурой мемориала является обелиск в виде меча, изготовленный из бетона и доломита. К памятнику ведет выложенная плиткой дорожка. В состав комплекса также входит братская могила, в которой похоронены павшие в ходе сражения воины.

https://ria.ru/20240117/estoniya-1921871793.html

https://ria.ru/20231023/estoniya-1904652741.html

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сааремаа

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, сааремаа, ссср, великая отечественная война (1941-1945)