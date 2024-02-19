https://ria.ru/20240219/russia-1928122376.html

Россия сожгла западную русофобскую доктрину

Россия сожгла западную русофобскую доктрину - РИА Новости, 19.02.2024

Россия сожгла западную русофобскую доктрину

Это уже не подгорает — это называется горит синим пламенем. И полыхает так, что от страха у западных экспертов и кремленологов уже развязались языки, которыми... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:01

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Это уже не подгорает — это называется горит синим пламенем. И полыхает так, что от страха у западных экспертов и кремленологов уже развязались языки, которыми они пытаются, пусть и невпопад, начать говорить правду.Тот случай, когда это удается, вопреки знаменитой ремарке Булгакова, непросто и с трудом. Европейское издание Politico, обсидевшее Мюнхенскую конференцию, как муха обсиживает навоз, с горечью (ну насколько там еще не научились различать вкусы) констатировало: "Большинство участников… за закрытыми дверями отвечали, что они скептически относятся к победе Украины над Россией как в скором времени, так и в принципе".Лучшей рифмы к дате проведения собрания наших противников, чем взятие Авдеевки, конечно, История, которая разворачивается на наших глазах, придумать и не смогла бы.Не удалось решительно ничего. Ни в политическом, ни в военном, ни в экономическом отношении и смысле. На каждую рестрикцию, санкцию, отмену был дан русский ответ. Спокойный и сдержанный. Но значимый. Настолько, что даже Жозеп Боррель, главный общеевропейский ястреб, был вынужден отпустить нынешнему статус кво на ЛБС три месяца.Три месяца при сегодняшних темпах развития событий — это практически завтра, если не сегодня. И уж если целый Боррель де-факто признает, что антироссийская военная доктрина сгорела синим (под цвет флага ЕС) пламенем, то самое время напомнить тем, кто нас вызвал на драку, почему, собственно, они ее нам проиграли.Месяц назад знаменитый влиятельный и, как ни странно, гонимый (сегодня) антрополог и социолог Эммануэль Тодд выпустил в почтенном издательстве "Галлимар" эссе, которое он назвал без ужимок и затей: "Поражение Запада".Хоть Тодд и был обвинен своими коллегами и прессой еще до выхода книги во всех смертных грехах — только на том основании, что ученый не встал в строй русофобов, — он спокойно и с цифрами в руках доказывает, что время лидерства Запада истекло. Оно истекло в науке, оно истекло в экономике, оно истекло в идеологической сфере.Немецкая рецессия длится второй квартал или второй год? Впрочем, сейчас это не имеет уже никакого значения. Франция, которая не может даже перевести дух от все новых и новых узлов кризиса социальной сферы (невыветрившийся запашок навоза на это указывает прямо). А в Америке по нисходящей летят все показатели, относящиеся к национальному здоровью: там сократилась продолжительность жизни и одновременно существенно выросла младенческая смертность. Но и это не все. Сегодня ожирением страдает почти половина американцев. А еще — опиоиды, которые обамовская администрация и контролируемый ею конгресс разрешили принимать всем желающим оторваться практически бесконтрольно.Только несколько цифр.В США ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась с 78,8 до 77,3 года. В сравнении: в России с 2002 по 2020 год она увеличилась на шесть лет (с 65,1 до 71,3) — это в период, который Тодд обозначает как "страна, находящаяся под властью Путина".Уровень младенческой смертности, один из главных маркеров, по которым социологи прогнозируют будущее (по данным ЮНИСЕФ за 2020-й, которые цитирует Тодд), в США составил 5,4 на 1000 рождений, тогда как в России тот же показатель составил 4,4 на 1000 рождений.В "сияющем граде на холме", как выяснилось, уже мало что сияет. И речь идет не о "картинках русской пропаганды", а о цифрах, представленных организациями, которым на том же Западе принято доверять. Спорить можно на любые темы, но факты — слишком упорная материя, чтобы поддаться лозунговым глашатаям.И цифры эти — отнюдь не какие-то абстракции из чужой жизни. Это картинки из бытования социумов — тех самых, чьи администраторы назначили нас в "агрессоры и империалисты", кто нас обвинял в "рабской психологии", это те люди, что готовились нас уничтожить. Люди, доведшие свои собственные народы до ожирения, до тотально бесконтрольного употребления кучи запрещенных веществ, персонажи, не умеющие сохранять даже свое здоровье и следить за благополучием собственных младенцев, решили нас поучить жизни, прогрессу, демократии, правам человека и всем тем ценностям, которые, как они считают, у них есть. А у нас этих "ценностей", судя по их ораторской прыти, нет.Они очень долго рвались повоевать с нами. Таков инстинкт хищника. Инстинкт диктует поведенческую модель. Мы долго думали, что сможем избежать схватки. Нам ее в итоге навязали. И мы ответили. Те, кому не нравится наш ответ, могут готовиться к капитуляции. Мы уже сожгли их военную доктрину — как смысловую, так и материальную — на той самой ЛБС, где они мечтали одержать над нами верх. Их доктрина идеологическая сгорит сама. Без нашего участия.Да, и последнее: еще будучи аспирантом, Эммануэль Тодд в эссе "Последнее падение", проанализировав цифры, касающиеся, в частности, младенческой смертности в СССР (которая начала расти в 1970-х), предсказал крах "Красного проекта".Боррелю, Байдену, фон дер Ляйен и прочим пора сушить сухари (во всех смыслах слова) — вряд ли их после провала проекта "Анти-Россия" возьмут даже в управдомы!

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, сша, жозеп боррель, евросоюз, украина, юнисеф