https://ria.ru/20240218/ukraina-1928087552.html

Боррель: ситуация на Украине решится через три месяца

Боррель: ситуация на Украине решится через три месяца - РИА Новости, 18.02.2024

Боррель: ситуация на Украине решится через три месяца

Ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене. "Я не думаю, что люди на... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T15:34

2024-02-18T15:34

2024-02-18T19:46

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене. "Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто "давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД". Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя", – заявил он. Кроме того, он признал, что Евросоюз слишком часто колебался в вопросах поставок новых типов вооружения Киеву. По его словам, если бы блок действовал решительнее, то ситуация на поле боя могла бы развиваться сегодня иначе.Глава дипломатии отметил, что промышленникам нужны заказы, но будущее конфликта, по его мнению, определят беспилотники и искусственный интеллект.Ранее Боррель заявил, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов.В начале февраля депутат Рады Егор Чернев заявил, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.

https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083882.html

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в мире, украина, жозеп боррель