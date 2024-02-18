Рейтинг@Mail.ru
Боррель: ситуация на Украине решится через три месяца - РИА Новости, 18.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 18.02.2024 (обновлено: 19:46 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928087552.html
Боррель: ситуация на Украине решится через три месяца
Боррель: ситуация на Украине решится через три месяца - РИА Новости, 18.02.2024
Боррель: ситуация на Украине решится через три месяца
Ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене. "Я не думаю, что люди на... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T15:34
2024-02-18T19:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене. "Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто "давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД". Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя", – заявил он. Кроме того, он признал, что Евросоюз слишком часто колебался в вопросах поставок новых типов вооружения Киеву. По его словам, если бы блок действовал решительнее, то ситуация на поле боя могла бы развиваться сегодня иначе.Глава дипломатии отметил, что промышленникам нужны заказы, но будущее конфликта, по его мнению, определят беспилотники и искусственный интеллект.Ранее Боррель заявил, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов.В начале февраля депутат Рады Егор Чернев заявил, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928083882.html
https://ria.ru/20240218/ukraina-1928063644.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_43041b62233a3fcf24f00a41fb3a15c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель
Боррель: ситуация на Украине решится через три месяца

Боррель: ситуация на поле боя на Украине решится в три месяца

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Ситуация на Украине решится в течение трех месяцев, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене.

"Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто "давайте посмотрим в следующем месяце на Совете глав МИД". Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя", – заявил он.
Вид на Авдеевку - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Во Франции раскрыли шокирующие данные об Авдеевке
15:13
Кроме того, он признал, что Евросоюз слишком часто колебался в вопросах поставок новых типов вооружения Киеву. По его словам, если бы блок действовал решительнее, то ситуация на поле боя могла бы развиваться сегодня иначе.

Глава дипломатии отметил, что промышленникам нужны заказы, но будущее конфликта, по его мнению, определят беспилотники и искусственный интеллект.

Ранее Боррель заявил, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов.

В начале февраля депутат Рады Егор Чернев заявил, что ситуация на поле боя из-за нехватки боеприпасов у украинских войск критическая.

Кроме того, министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у ВСУ, а также заявил, что российские войска ежедневно используют в три раза больше боеприпасов.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
С потолка. Президент Литвы сделал дерзкое заявление об Украине
13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп Боррель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала