https://ria.ru/20240219/reyting-1928134870.html

Названы города – лидеры по строительству квартир

Названы города – лидеры по строительству квартир - РИА Новости, 19.02.2024

Названы города – лидеры по строительству квартир

Лидерами рейтинга по строительству квартир на душу населения в городах России на начало 2024 года стали Краснодар и Тюмень, в конце списка оказались Мурманск и... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T00:09

2024-02-19T00:09

2024-02-19T00:09

жилье

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мурманск

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общество

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Лидерами рейтинга по строительству квартир на душу населения в городах России на начало 2024 года стали Краснодар и Тюмень, в конце списка оказались Мурманск и Биробиджан, свидетельствует исследование РИА Новости*. Строительный бум Прошедший 2023 год для российского строительного рынка оказался очень удачным. По итогам года введено более 110 миллионов квадратных метров жилья, что является очередным историческим рекордом. Для сравнения, в 2010 году было введено менее 60 миллионов квадратных метров, а в 2005 году – лишь 43,6 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, жилищное строительство демонстрирует явный прогресс. Во многих городах страны башенные строительные краны стоят повсеместно, а в пригородах дома строятся высокими темпами. Строительство квартир также демонстрирует хорошую динамику. По итогам 2023 года возведено более 14 тысяч многоквартирных домов, в которых было построено почти 1,5 миллиона новых квартир. Таким образом, несколько миллионов жителей России только за прошедший год смогли улучшить свои жилищные условия. Для сравнения, 20 лет назад, за 2003 год, количество новых квартир, возведенных за год, было на уровне лишь 400 тысяч, то есть примерно в четыре раза меньше, чем сейчас. Эксперты отмечают, что ситуация со строительством квартир крайне неоднородная. В некоторых городах строят много, а в других возводят лишь небольшое число новых объектов. Для выявления различий эксперты РИА Новости провели исследование состояния жилищного строительства в городах РФ. По результатам исследования был подготовлен рейтинг российских городов по масштабам строительства квартир. В качестве показателя, по которому ранжировались города, выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России (административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России). Больше всего жилья строят в столицах Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, в целом в России в многоквартирных домах сейчас строится более 100 миллионов квадратных метров жилья. При этом на первую пятерку крупнейших городов приходится более трети всего общероссийского строительства, а на Топ-15 мегаполисов - более половины строительства квартир. В абсолютных величинах больше всего строится жилья в Москве, тут в начале 2024 года возводится примерно 16,6 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. На второй строчке Санкт-Петербург с результатом 6,3 миллиона квадратных метров. Третий город по масштабам строительства – Краснодар (6 миллионов квадратных метров). Замыкают пятерку Екатеринбург (3,9 миллиона квадратных метров) и Тюмень (2,9 миллиона квадратных метров). Также много жилья в абсолютном объеме строится в Ростове-на-Дону, в Новосибирске, во Владивостоке, в Уфе и в Красноярске. В лидерах Краснодар В относительных величинах (на душу населения) картина несколько иная. Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится более 5 квадратных метров жилья. Столица Кубани сейчас является одним из самых быстрорастущих городов России, что, вероятно, определяется климатом и близостью теплого моря, считают эксперты. Также очень хороший результат отмечается в Тюмени и во Владивостоке, где возводится порядка 3-3,5 квадратных метров на каждого жителя города. На четвертой и пятой позициях расположились города-спутники Москвы: Красногорск и Мытищи с результатами 3,09 и 2,95 квадратного метра строящегося жилья на душу населения. Еще в четырех городах (Екатеринбург, Тула, Ростов-на-Дону и Рязань) объемы строящегося индустриального жилья на душу населения превышают 2 квадратных метра. Таким образом, в этих девяти городах наблюдается настоящий строительный бум. В середине таблицы города показывают результаты примерно на уровне одного квадратного метра строящегося жилья на одного жителя, что является медианным результатом для России в целом. Эксперты полагают, что даже среднестатистические масштабы строительства являются очень неплохими по историческим меркам и в сравнении с международными показателями. В целом сейчас Россия находится в фазе активного строительства городов, и это касается не отдельных населенных пунктов, а является широкой практикой. По удельным показателям Москва расположилась в рейтинге на 30-м месте с результатом 1,29 квадратного метра на душу населения. Санкт-Петербург демонстрирует чуть меньший масштаб строительства квартир – 1,21 метра квадратного на одного жителя, что соответствует 34-й позиции в рейтинге. Замыкающая пятерка На другом полюсе рейтинга расположились города, где строят очень мало. Последнюю строчку занимает Мурманск. В этом северном портовом городе в настоящий момент строят лишь 0,02 квадратного метра на душу населения. Этот результат в 50 раз меньше среднего значения и в 250 раз хуже, чем у лидера. На фоне масштабов строительства у городов-лидеров можно говорить, что индустриального многоквартирного строительства в Мурманске нет совсем. Аналитики полагают, что это связано с тем, что в советские годы тут было построено достаточно жилья, а в последние годы численность населения уменьшается, таким образом, дополнительного жилья в этом городе не требуется. Предпоследнее место в рейтинге занимает Биробиджан с результатом лишь незначительно лучше, чем в Мурманске. В целом в пяти крупных городах России на начало 2024 года строят очень мало квартир (менее 0,1 квадратного метра на человека). Помимо двух вышеназванных городов в эту пятерку входят: Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк и Нижний Тагил. При этом еще в десяти городах объемы строительства незначительные от 0,1 до 0,4 квадратного метра на душу населения.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://ria.ru/20231225/reyting-1917819774.html

https://ria.ru/20231211/reyting-1914979520.html

https://ria.ru/20231012/internet-1902154462.html

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жилье, россия, краснодар, мурманск, риа рейтинг, общество