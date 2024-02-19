https://ria.ru/20240219/razminirovanie-1928147971.html

Саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке

Саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024

Саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке

Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Центр" приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T05:05

2024-02-19T05:05

2024-02-19T05:11

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Центр" приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщили в Минобороны. "Инженерные подразделения группировки войск "Центр" приступили к ликвидации минной опасности на территории города Авдеевка, который накануне был освобожден от националистических подразделений ВСУ", — говорится в сообщении. По данным ведомства, российские военные инженеры проводят обследование дорог и прилегающих к ним территорий. Отдельные группы саперов приступили к исследованию уцелевших домов, придомовых территорий и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся боеприпасов. "Ежедневно проводится разведка дорог и остальные виды инженерного обеспечения. В основном мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение — очень много присутствует. Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки", — рассказал командир инженерного взвода с позывным Усман. Отмечается, что за прошедшие сутки саперами в черте города был разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем. Также накладными зарядами на месте уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928117440.html

https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928146042.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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авдеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность