https://ria.ru/20240219/razminirovanie-1928147971.html
Саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке
Саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024
Саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке
Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Центр" приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T05:05
2024-02-19T05:05
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Центр" приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщили в Минобороны. "Инженерные подразделения группировки войск "Центр" приступили к ликвидации минной опасности на территории города Авдеевка, который накануне был освобожден от националистических подразделений ВСУ", — говорится в сообщении. По данным ведомства, российские военные инженеры проводят обследование дорог и прилегающих к ним территорий. Отдельные группы саперов приступили к исследованию уцелевших домов, придомовых территорий и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся боеприпасов. "Ежедневно проводится разведка дорог и остальные виды инженерного обеспечения. В основном мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение — очень много присутствует. Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки", — рассказал командир инженерного взвода с позывным Усман. Отмечается, что за прошедшие сутки саперами в черте города был разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем. Также накладными зарядами на месте уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928117440.html
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке
МО: саперы приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Центр" приступили к разминированию дорог и зданий в Авдеевке, сообщили в Минобороны.
"Инженерные подразделения группировки войск "Центр" приступили к ликвидации минной опасности на территории города Авдеевка, который накануне был освобожден от националистических подразделений ВСУ
", — говорится в сообщении.
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По данным ведомства, российские военные инженеры проводят обследование дорог и прилегающих к ним территорий. Отдельные группы саперов приступили к исследованию уцелевших домов, придомовых территорий и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся боеприпасов.
«
"Ежедневно проводится разведка дорог и остальные виды инженерного обеспечения. В основном мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение — очень много присутствует. Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки", — рассказал командир инженерного взвода с позывным Усман.
Отмечается, что за прошедшие сутки саперами в черте города был разминирован мост, под которым находились закладка из противотанковых мин и заряд тротила с дистанционным взрывателем. Также накладными зарядами на месте уничтожено более 80 взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.
Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу
доложил Владимиру Путину
о полном взятии Авдеевки под контроль. Президент поздравил российских военных с этим успехом и важной победой.
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