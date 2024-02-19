Пушков отреагировал на важное заявление НАТО по Украине
Пушков: в НАТО признали крупный просчет в конфликте на Украине
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В НАТО признали серьезный промах в конфликте на Украине, однако не сделали из этого выводов, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Это тот случай, когда признание крупного просчета ведет не к изменению порочного курса, а к его модификации и воспроизведению в другой форме", — говорится в публикации.
"Это тот случай, когда признание крупного просчета ведет не к изменению порочного курса, а к его модификации и воспроизведению в другой форме", — говорится в публикации.
По его мнению, заявление представителей НАТО о собственном чрезмерном оптимизме пока не означает пересмотра политики альянса в сторону отказа от поддержки Украины. Напротив, в блоке пытаются взять курс на длительный военный конфликт с Россией, пишет Пушков.
Он добавил, что завышение собственных возможностей и недооценка силы противника - системная ошибка США и Запада в целом, которую они повторяют вновь и вновь.
"От Афганистана до Ирака, от Сирии до Украины США и западный альянс совершают одну и ту же кардинальную ошибку, существенно переоценивания свои силы и возможности. В случае с Россией это особенно верно, что доказала переоценка влияния западных санкций на российскую экономику", — отметил сенатор.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что Запад был слишком оптимистичен в оценке потенциала ВСУ в прошлом году. Об этом он заявил на фоне заявления украинских военных руководителей о переходе от наступательных действий к оборонительным.
Он добавил, что завышение собственных возможностей и недооценка силы противника - системная ошибка США и Запада в целом, которую они повторяют вновь и вновь.
"От Афганистана до Ирака, от Сирии до Украины США и западный альянс совершают одну и ту же кардинальную ошибку, существенно переоценивания свои силы и возможности. В случае с Россией это особенно верно, что доказала переоценка влияния западных санкций на российскую экономику", — отметил сенатор.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что Запад был слишком оптимистичен в оценке потенциала ВСУ в прошлом году. Об этом он заявил на фоне заявления украинских военных руководителей о переходе от наступательных действий к оборонительным.