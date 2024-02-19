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Пушков отреагировал на важное заявление НАТО по Украине - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/pushkov-1928259768.html
Пушков отреагировал на важное заявление НАТО по Украине
Пушков отреагировал на важное заявление НАТО по Украине - РИА Новости, 19.02.2024
Пушков отреагировал на важное заявление НАТО по Украине
Это тот случай, когда признание крупного просчета ведет не к изменению порочного курса, а к его модификации и воспроизведению в другой форме", — говорится в... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:17
2024-02-19T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
алексей пушков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В НАТО признали серьезный промах в конфликте на Украине, однако не сделали из этого выводов, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков."Это тот случай, когда признание крупного просчета ведет не к изменению порочного курса, а к его модификации и воспроизведению в другой форме", — говорится в публикации. По его мнению, заявление представителей НАТО о собственном чрезмерном оптимизме пока не означает пересмотра политики альянса в сторону отказа от поддержки Украины. Напротив, в блоке пытаются взять курс на длительный военный конфликт с Россией, пишет Пушков. Он добавил, что завышение собственных возможностей и недооценка силы противника - системная ошибка США и Запада в целом, которую они повторяют вновь и вновь. "От Афганистана до Ирака, от Сирии до Украины США и западный альянс совершают одну и ту же кардинальную ошибку, существенно переоценивания свои силы и возможности. В случае с Россией это особенно верно, что доказала переоценка влияния западных санкций на российскую экономику", — отметил сенатор. Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что Запад был слишком оптимистичен в оценке потенциала ВСУ в прошлом году. Об этом он заявил на фоне заявления украинских военных руководителей о переходе от наступательных действий к оборонительным.
https://ria.ru/20240219/ukraina-1928196847.html
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в мире, украина, нато, алексей пушков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Алексей Пушков, Вооруженные силы Украины
Пушков отреагировал на важное заявление НАТО по Украине

Пушков: в НАТО признали крупный просчет в конфликте на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В НАТО признали серьезный промах в конфликте на Украине, однако не сделали из этого выводов, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Это тот случай, когда признание крупного просчета ведет не к изменению порочного курса, а к его модификации и воспроизведению в другой форме", — говорится в публикации.
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По его мнению, заявление представителей НАТО о собственном чрезмерном оптимизме пока не означает пересмотра политики альянса в сторону отказа от поддержки Украины. Напротив, в блоке пытаются взять курс на длительный военный конфликт с Россией, пишет Пушков.

Он добавил, что завышение собственных возможностей и недооценка силы противника - системная ошибка США и Запада в целом, которую они повторяют вновь и вновь.

"От Афганистана до Ирака, от Сирии до Украины США и западный альянс совершают одну и ту же кардинальную ошибку, существенно переоценивания свои силы и возможности. В случае с Россией это особенно верно, что доказала переоценка влияния западных санкций на российскую экономику", — отметил сенатор.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что Запад был слишком оптимистичен в оценке потенциала ВСУ в прошлом году. Об этом он заявил на фоне заявления украинских военных руководителей о переходе от наступательных действий к оборонительным.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОАлексей ПушковВооруженные силы Украины
 
 
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