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В ДНР сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:28 19.02.2024 (обновлено: 13:43 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/pushilin-1928190071.html
В ДНР сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке
В ДНР сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024
В ДНР сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке
Зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:28
2024-02-19T13:43
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы прекрасно уже знаем из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пунктах временного размещения, что им пришлось пережить, особенно в последние дни, в последние недели, когда противник очень остервенело относился как раз к гражданскому населению. Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским. Все документируется — это очень важно для последующих судов, для последующего установления ответственности за все эти преступления", — сказал руководитель региона.Он уточнил, что часть гражданского населения все еще остается в Авдеевке, российские военные выводят местных жителей в пункты временного размещения, оказывают всю необходимую помощь.По словам Пушилина, в населенном пункте в плен сдалось много бойцов ВСУ.Освобождение Авдеевки позволит кратно снизить число артиллерийских обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой, но чтобы исключить их полностью, нужно и дальше отодвигать украинские войска, подчеркнул глава ДНР.По его словам, у ВСУ все еще остаются возможности наносить удары по этим городам с учетом поставок дальнобойных западных ракет.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928188383.html
https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928149625.html
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авдеевка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
В ДНР сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке

Глава ДНР Пушилин сообщил о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЖилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке
Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Жилые дома, пострадавшие в результате обстрелов в Авдеевке
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«
"Мы прекрасно уже знаем из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пунктах временного размещения, что им пришлось пережить, особенно в последние дни, в последние недели, когда противник очень остервенело относился как раз к гражданскому населению. Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским. Все документируется — это очень важно для последующих судов, для последующего установления ответственности за все эти преступления", — сказал руководитель региона.
Он уточнил, что часть гражданского населения все еще остается в Авдеевке, российские военные выводят местных жителей в пункты временного размещения, оказывают всю необходимую помощь.
По словам Пушилина, в населенном пункте в плен сдалось много бойцов ВСУ.
Коксохимический завод в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Российские войска заняли коксохимический завод в Авдеевке
11:19
Освобождение Авдеевки позволит кратно снизить число артиллерийских обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой, но чтобы исключить их полностью, нужно и дальше отодвигать украинские войска, подчеркнул глава ДНР.
По его словам, у ВСУ все еще остаются возможности наносить удары по этим городам с учетом поставок дальнобойных западных ракет.

Авдеевка — северный пригород Донецка, бои за который шли с начала спецоперации. ВСУ регулярно обстреливали оттуда столицу ДНР и другие населенные пункты Донбасса.

Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.
Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.
Авдеевка
Минобороны опубликовало новые кадры брошенной техники ВСУ под Авдеевкой
06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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