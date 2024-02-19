https://ria.ru/20240219/pushilin-1928190071.html

В ДНР сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке

В ДНР сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке - РИА Новости, 19.02.2024

В ДНР сообщили о многочисленных военных преступлениях ВСУ в Авдеевке

Зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:28

2024-02-19T11:28

2024-02-19T13:43

специальная военная операция на украине

авдеевка

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Зафиксировано множество военных преступлений по отношению к гражданскому населению Авдеевки со стороны ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Мы прекрасно уже знаем из свидетельств тех людей, которые находятся в относительной безопасности, в пунктах временного размещения, что им пришлось пережить, особенно в последние дни, в последние недели, когда противник очень остервенело относился как раз к гражданскому населению. Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским. Все документируется — это очень важно для последующих судов, для последующего установления ответственности за все эти преступления", — сказал руководитель региона.Он уточнил, что часть гражданского населения все еще остается в Авдеевке, российские военные выводят местных жителей в пункты временного размещения, оказывают всю необходимую помощь.По словам Пушилина, в населенном пункте в плен сдалось много бойцов ВСУ.Освобождение Авдеевки позволит кратно снизить число артиллерийских обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой, но чтобы исключить их полностью, нужно и дальше отодвигать украинские войска, подчеркнул глава ДНР.По его словам, у ВСУ все еще остаются возможности наносить удары по этим городам с учетом поставок дальнобойных западных ракет.Вечером 17 февраля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки. Освобождение города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и существенно обезопасить его от ударов противника.Главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку в ночь на 17 февраля, но установлено, что документ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города.

https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928188383.html

https://ria.ru/20240219/spetsoperatsiya-1928149625.html

авдеевка

россия

донецкая народная республика

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авдеевка, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины