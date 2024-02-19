Polymetal продает российский бизнес структуре "Мангазеи"
Polymetal продает российский бизнес структуре компании "Мангазея"
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАнализ золота в пробирно-аналитической лаборатории
Анализ золота в пробирно-аналитической лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Золотодобывающая компания Polymetal International продает российский бизнес структуре компании "Мангазея" исходя из оценки в 3,69 миллиарда долларов, сообщает Polymetal.
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"Сделка будет реализована путем продажи 100% акций АО "Полиметалл" (холдинговая компания российских активов группы) компании АО "Мангазея Плюс". По условиям сделки АО "Полиметалл" оценено в $3,69 миллиарда, включая внешний и внутригрупповой долг <...>", — говорится в сообщении. Компания ожидает, что сделка будет закрыта до конца марта 2024 года.
Указанная сумма состоит из вознаграждения в 1,479 миллиарда долларов (до вычета налогов), складывающегося из дивидендов в размере 1,429 миллиарда долларов, которые должны быть выплачены от АО "Полиметалл" в пользу компании до закрытия сделки (из которых 278 миллионов будут направлены на общекорпоративные цели группы и приблизительно 1,151 миллиарда — на полное погашение внутригрупповой задолженности компании перед АО "Полиметалл"), и денежного вознаграждения в размере 50 миллионов долларов, выплачиваемого покупателем в момент закрытия сделки.
Кроме того, в эту сумму входит чистый долг в размере приблизительно 2,21 миллиарда долларов, который остается на балансе АО "Полиметалл" и, соответственно, уменьшит консолидированный долг группы Polymetal после сделки.
Все расчеты в рамках сделки будут проведены в российских рублях. Поступления в пользу группы по завершению продажи оцениваются в 300 миллионов долларов (после уплаты налогов). Совет директоров намерен использовать эти средства для финансирования строительства Иртышского ГМК в Казахстане и улучшения ликвидности группы Polymetal, следует из релиза.
Отмечается, что закрытие сделки зависит от ряда отлагательных условий, включая необходимые регуляторные разрешения и одобрение собранием акционеров. Их общее собрание назначено на 7 марта в Астане. Кроме того, говорится, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 16 февраля 2024 года подтвердило компании, что не будет вводить санкции против нерезидентов США, включая Polymetal, за проведение сделки или участие в ней.
АО "Мангазея Плюс" — структура, созданная для осуществления сделки российской компанией "Мангазея Майнинг", добывающей драгоценные металлы и с 2011 года оперирующей в Забайкальском крае. Компания входит в группу компаний "Мангазея" Сергея Янчукова. "Мангазея Майнинг" владеет портфелем проектов развития на стадии проектирования и подготовки к строительным работам с общей ресурсной базой более 400 тонн золота.