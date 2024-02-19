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В Петербурге охранник магазина избил подростка - РИА Новости, 19.02.2024
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17:46 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/peterburg-1928299982.html
В Петербурге охранник магазина избил подростка
В Петербурге охранник магазина избил подростка - РИА Новости, 19.02.2024
В Петербурге охранник магазина избил подростка
Охранник магазина в Петербурге избил 15-летнего подростка, организована проверка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:46
2024-02-19T17:46
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Охранник магазина в Петербурге избил 15-летнего подростка, организована проверка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Восемнадцатого февраля в 20.53 в полицию Московского района поступило сообщение от покупателей о том, что в магазине в доме 101 по улице Ленсовета произошел конфликт между несовершеннолетним и охранником магазина, в результате которого последний избил подростка", - говорится в пресс-релизе. Выехавшие на место полицейские задержали сотрудника торговой точки и доставили его в отдел для разбирательства. "Позднее в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним самостоятельно обратился 15-летний подросток с ушибами на лице и теле, который после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение", - добавили в пресс-службе регионального Главка МВД. Мать подростка написала заявление в правоохранительные органы. Сейчас полиция выясняет обстоятельства конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240209/izbienie-1926444125.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге охранник магазина избил подростка

ГУМВД: в Петербурге охранник магазина избил 15-летнего подростка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Охранник магазина в Петербурге избил 15-летнего подростка, организована проверка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Восемнадцатого февраля в 20.53 в полицию Московского района поступило сообщение от покупателей о том, что в магазине в доме 101 по улице Ленсовета произошел конфликт между несовершеннолетним и охранником магазина, в результате которого последний избил подростка", - говорится в пресс-релизе.
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Выехавшие на место полицейские задержали сотрудника торговой точки и доставили его в отдел для разбирательства.
"Позднее в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним самостоятельно обратился 15-летний подросток с ушибами на лице и теле, который после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение", - добавили в пресс-службе регионального Главка МВД.
Мать подростка написала заявление в правоохранительные органы. Сейчас полиция выясняет обстоятельства конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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