https://ria.ru/20240219/peterburg-1928299982.html

В Петербурге охранник магазина избил подростка

В Петербурге охранник магазина избил подростка - РИА Новости, 19.02.2024

В Петербурге охранник магазина избил подростка

Охранник магазина в Петербурге избил 15-летнего подростка, организована проверка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:46

2024-02-19T17:46

2024-02-19T17:46

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Охранник магазина в Петербурге избил 15-летнего подростка, организована проверка, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Восемнадцатого февраля в 20.53 в полицию Московского района поступило сообщение от покупателей о том, что в магазине в доме 101 по улице Ленсовета произошел конфликт между несовершеннолетним и охранником магазина, в результате которого последний избил подростка", - говорится в пресс-релизе. Выехавшие на место полицейские задержали сотрудника торговой точки и доставили его в отдел для разбирательства. "Позднее в полицию поступила телефонограмма из медучреждения о том, что к ним самостоятельно обратился 15-летний подросток с ушибами на лице и теле, который после оказания медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение", - добавили в пресс-службе регионального Главка МВД. Мать подростка написала заявление в правоохранительные органы. Сейчас полиция выясняет обстоятельства конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240209/izbienie-1926444125.html

https://ria.ru/20240131/moskva-1924519283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург