https://ria.ru/20240219/peskov-1928241847.html
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального - РИА Новости, 19.02.2024
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального
Пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о том, как отреагировал президент России Владимир Путин на информацию о смерти Алексея Навального, заявил, что ему... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:18
2024-02-19T14:18
2024-02-19T14:19
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о том, как отреагировал президент России Владимир Путин на информацию о смерти Алексея Навального, заявил, что ему нечего добавить по этой теме. "Мне нечего добавить по этой теме", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240219/peskov-1928211429.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального
Песков: нечего добавить по реакции Путина на смерть Навального