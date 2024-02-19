https://ria.ru/20240219/peskov-1928241847.html

Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального

Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального - РИА Новости, 19.02.2024

Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального

Пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о том, как отреагировал президент России Владимир Путин на информацию о смерти Алексея Навального, заявил, что ему... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:18

2024-02-19T14:18

2024-02-19T14:19

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос о том, как отреагировал президент России Владимир Путин на информацию о смерти Алексея Навального, заявил, что ему нечего добавить по этой теме. "Мне нечего добавить по этой теме", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240219/peskov-1928211429.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин