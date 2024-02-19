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Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального - РИА Новости, 19.02.2024
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12:42 19.02.2024 (обновлено: 14:04 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/peskov-1928211429.html
Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального
Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального - РИА Новости, 19.02.2024
Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, когда завершатся все необходимые процедуры для получения родственниками тела Алексея Навального*... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:42
2024-02-19T14:04
происшествия
дмитрий песков
алексей навальный*
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, когда завершатся все необходимые процедуры для получения родственниками тела Алексея Навального* заявил, что Кремль не занимается этим делом."Нет, это вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента", - сказал Песков журналистам.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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происшествия, дмитрий песков, алексей навальный*
Происшествия, Дмитрий Песков, Алексей Навальный*
Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального

Песков: Кремль не занимается вопросом передачи тела Навального родственникам

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, когда завершатся все необходимые процедуры для получения родственниками тела Алексея Навального* заявил, что Кремль не занимается этим делом.
«
"Нет, это вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента", - сказал Песков журналистам.
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* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
ПроисшествияДмитрий ПесковАлексей Навальный*
 
 
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