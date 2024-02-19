https://ria.ru/20240219/peskov-1928211429.html

Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального

Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального - РИА Новости, 19.02.2024

Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, когда завершатся все необходимые процедуры для получения родственниками тела Алексея Навального*... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:42

2024-02-19T12:42

2024-02-19T14:04

происшествия

дмитрий песков

алексей навальный*

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, когда завершатся все необходимые процедуры для получения родственниками тела Алексея Навального* заявил, что Кремль не занимается этим делом."Нет, это вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента", - сказал Песков журналистам.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240218/navalnyy-1928082747.html

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2024

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происшествия, дмитрий песков, алексей навальный*