https://ria.ru/20240219/peskov-1928211429.html
Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального
Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального - РИА Новости, 19.02.2024
Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, когда завершатся все необходимые процедуры для получения родственниками тела Алексея Навального*... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:42
2024-02-19T12:42
2024-02-19T14:04
происшествия
дмитрий песков
алексей навальный*
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о том, когда завершатся все необходимые процедуры для получения родственниками тела Алексея Навального* заявил, что Кремль не занимается этим делом."Нет, это вопрос не к нам. Мы не занимаемся этим делом. Это не является функциями администрации президента", - сказал Песков журналистам.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240218/navalnyy-1928082747.html
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происшествия, дмитрий песков, алексей навальный*
Происшествия, Дмитрий Песков, Алексей Навальный*
Песков переадресовал вопрос передачи тела Навального
Песков: Кремль не занимается вопросом передачи тела Навального родственникам