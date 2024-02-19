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Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо
Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо
ВСУ отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями, а губернатора Запорожской области Владимира Сальдо — рицином, сообщил начальник войск... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:59
2024-02-19T12:59
2024-02-19T14:27
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями, а губернатора Запорожской области Владимира Сальдо — рицином, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге."ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин", — сообщил генерал-лейтенант.Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями 5 декабря 2023 года.Кириллов подчеркнул, что известны и другие случаи покушений на высокопоставленных должностных лиц, расследования по ним продолжаются.Сальдо срочно госпитализировали в начале августа 2022 года в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли в Крым, а затем в московский НИИ Склифосовского. В СК позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.Об отравлении Пасечника ранее не сообщалось.
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Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо
Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо
2024-02-19T12:59
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо
Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ в 2023 году отравили Пасечника фенольными соединениями