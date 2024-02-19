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Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо - РИА Новости, 19.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:59 19.02.2024 (обновлено: 14:27 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/pasechnik-1928217687.html
Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо
Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо - РИА Новости, 19.02.2024
Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо
ВСУ отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями, а губернатора Запорожской области Владимира Сальдо — рицином, сообщил начальник войск... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T12:59
2024-02-19T14:27
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями, а губернатора Запорожской области Владимира Сальдо — рицином, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге."ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин", — сообщил генерал-лейтенант.Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями 5 декабря 2023 года.Кириллов подчеркнул, что известны и другие случаи покушений на высокопоставленных должностных лиц, расследования по ним продолжаются.Сальдо срочно госпитализировали в начале августа 2022 года в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли в Крым, а затем в московский НИИ Склифосовского. В СК позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.Об отравлении Пасечника ранее не сообщалось.
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Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо
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безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо

Глава РХБЗ Кириллов: ВСУ в 2023 году отравили Пасечника фенольными соединениями

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями, а губернатора Запорожской области Владимира Сальдо — рицином, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге.
"ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин", — сообщил генерал-лейтенант.
© Минобороны РоссииСлайд к брифингу начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Слайд к брифингу начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
© Минобороны России
Слайд к брифингу начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями 5 декабря 2023 года.
Кириллов подчеркнул, что известны и другие случаи покушений на высокопоставленных должностных лиц, расследования по ним продолжаются.
Сальдо срочно госпитализировали в начале августа 2022 года в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли в Крым, а затем в московский НИИ Склифосовского. В СК позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.
Об отравлении Пасечника ранее не сообщалось.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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