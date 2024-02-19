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Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо

Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо - РИА Новости, 19.02.2024

Минобороны рассказало, чем ВСУ отравили Пасечника и Сальдо

ВСУ отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями, а губернатора Запорожской области Владимира Сальдо — рицином, сообщил начальник войск... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:59

2024-02-19T12:59

2024-02-19T14:27

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безопасность

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями, а губернатора Запорожской области Владимира Сальдо — рицином, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге."ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов. Так, 9 августа 2022 года глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо был госпитализирован с признаками отравления. Проведенные лабораторные исследования показали присутствие в биомедицинских пробах вещества рицин", — сообщил генерал-лейтенант.Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями 5 декабря 2023 года.Кириллов подчеркнул, что известны и другие случаи покушений на высокопоставленных должностных лиц, расследования по ним продолжаются.Сальдо срочно госпитализировали в начале августа 2022 года в связи с резким ухудшением здоровья. Его перевезли в Крым, а затем в московский НИИ Склифосовского. В СК позднее заявили, что следователи зафиксируют сведения об отравлении Сальдо боевыми отравляющими веществами.Об отравлении Пасечника ранее не сообщалось.

https://ria.ru/20230526/saldo-1874393735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо Минобороны об отравлении Пасечника и Сальдо 2024-02-19T12:59 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, ситуация в днр и лнр