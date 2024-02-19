https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928340136.html

Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального

Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального - РИА Новости, 19.02.2024

Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от России разрешения на проведение "независимого и транспарентного международного расследования" смерти... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T21:31

2024-02-19T21:31

2024-02-19T21:31

россия

жозеп боррель

москва

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

ив роше

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от России разрешения на проведение "независимого и транспарентного международного расследования" смерти Алексея Навального, несмотря на заявления Москвы о том, что это является внутренним делом России. "Россия должна позволить провести независимое и транспарентное международное расследование обстоятельств его (Навального - ред.) внезапной смерти", – говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС по итогам встречи глав МИД Евросоюза. Ранее в понедельник Жозеп Боррель предложил переименовать существующий санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем Алексея Навального, а также не исключил введения санкций в отношении представителей пенитенциарной системы РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240219/peskov-1928241847.html

https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928215507.html

https://ria.ru/20240219/zayavleniya-1928213366.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, жозеп боррель, москва, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, ив роше, в мире, алексей навальный*