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Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального - РИА Новости, 19.02.2024
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21:31 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928340136.html
Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального
Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального - РИА Новости, 19.02.2024
Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от России разрешения на проведение "независимого и транспарентного международного расследования" смерти... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:31
2024-02-19T21:31
россия
жозеп боррель
москва
дмитрий песков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
ив роше
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от России разрешения на проведение "независимого и транспарентного международного расследования" смерти Алексея Навального, несмотря на заявления Москвы о том, что это является внутренним делом России. "Россия должна позволить провести независимое и транспарентное международное расследование обстоятельств его (Навального - ред.) внезапной смерти", – говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС по итогам встречи глав МИД Евросоюза. Ранее в понедельник Жозеп Боррель предложил переименовать существующий санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем Алексея Навального, а также не исключил введения санкций в отношении представителей пенитенциарной системы РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240219/peskov-1928241847.html
https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928215507.html
https://ria.ru/20240219/zayavleniya-1928213366.html
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россия, жозеп боррель, москва, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, ив роше, в мире, алексей навальный*
Россия, Жозеп Боррель, Москва, Дмитрий Песков, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Евросоюз, Ив Роше, В мире, Алексей Навальный*
Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального

Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от России разрешения на проведение "независимого и транспарентного международного расследования" смерти Алексея Навального, несмотря на заявления Москвы о том, что это является внутренним делом России.
"Россия должна позволить провести независимое и транспарентное международное расследование обстоятельств его (Навального - ред.) внезапной смерти", – говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС по итогам встречи глав МИД Евросоюза.
Заместитель руководителя Администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на смерть Навального
Вчера, 14:18
Ранее в понедельник Жозеп Боррель предложил переименовать существующий санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем Алексея Навального, а также не исключил введения санкций в отношении представителей пенитенциарной системы РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Песков ответил на вопрос о расследовании смерти Навального
Вчера, 12:49
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Кремле прокомментировали заявления западных деятелей о смерти Навального
Вчера, 12:46
 
РоссияЖозеп БоррельМоскваДмитрий ПесковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзИв РошеВ миреАлексей Навальный*
 
 
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