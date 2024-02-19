Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального
Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального
© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от России разрешения на проведение "независимого и транспарентного международного расследования" смерти Алексея Навального, несмотря на заявления Москвы о том, что это является внутренним делом России.
"Россия должна позволить провести независимое и транспарентное международное расследование обстоятельств его (Навального - ред.) внезапной смерти", – говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Совета ЕС по итогам встречи глав МИД Евросоюза.
Ранее в понедельник Жозеп Боррель предложил переименовать существующий санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем Алексея Навального, а также не исключил введения санкций в отношении представителей пенитенциарной системы РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов.
По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.