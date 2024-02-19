Песков подтвердил, что Путин публично не отреагировал на смерть Навального
Песков: Путин не выпускал официальных сообщений по поводу смерти Навального
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сообщений о реакции российского лидера Владимира Путина на смерть Алексея Навального не было.
"Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, было ли уже какое-то сообщение по поводу реакции Путина на смерть Навального.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.