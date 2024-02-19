Рейтинг@Mail.ru
Песков подтвердил, что Путин публично не отреагировал на смерть Навального - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928242036.html
Песков подтвердил, что Путин публично не отреагировал на смерть Навального
Песков подтвердил, что Путин публично не отреагировал на смерть Навального - РИА Новости, 19.02.2024
Песков подтвердил, что Путин публично не отреагировал на смерть Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сообщений о реакции российского лидера Владимира Путина на смерть Алексея Навального не было. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:19
2024-02-19T14:19
происшествия
россия
владимир путин
дмитрий песков
алексей навальный*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:145:2938:1798_1920x0_80_0_0_3329d6a4f028267a5a159ff9b42f6a49.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сообщений о реакции российского лидера Владимира Путина на смерть Алексея Навального не было. "Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, было ли уже какое-то сообщение по поводу реакции Путина на смерть Навального. По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240219/zayavleniya-1928213366.html
https://ria.ru/20240218/navalnyy-1928082747.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746203699_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e96e6961918cf3560c87f9706bfc3c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владимир путин, дмитрий песков, алексей навальный*
Происшествия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Алексей Навальный*
Песков подтвердил, что Путин публично не отреагировал на смерть Навального

Песков: Путин не выпускал официальных сообщений по поводу смерти Навального

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что сообщений о реакции российского лидера Владимира Путина на смерть Алексея Навального не было.
"Нет, не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, было ли уже какое-то сообщение по поводу реакции Путина на смерть Навального.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Кремле прокомментировали заявления западных деятелей о смерти Навального
12:46
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Запад использует смерть Навального, чтобы втянуться в войну, заявил эксперт
Вчера, 15:08
 
ПроисшествияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлексей Навальный*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала