https://ria.ru/20240219/navalnyy-1928215507.html

Песков ответил на вопрос о расследовании смерти Навального

Песков ответил на вопрос о расследовании смерти Навального - РИА Новости, 19.02.2024

Песков ответил на вопрос о расследовании смерти Навального

Все действия, которые предусмотрены законодательством РФ, по расследованию смерти Алексея Навального выполняются, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T12:49

2024-02-19T12:49

2024-02-19T12:51

происшествия

россия

дмитрий песков

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

алексей навальный*

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Все действия, которые предусмотрены законодательством РФ, по расследованию смерти Алексея Навального выполняются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Выполняются те действия, которые предусмотрены в соответствии с законодательством России", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о заинтересованности Кремля в расследовании смерти Навального. Песков добавил, что расследование ведется, но пока его результатов не было обнародовано," и в этой связи о них не известно". По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240219/zayavleniya-1928213366.html

https://ria.ru/20240218/navalnyy-1928082747.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, дмитрий песков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), алексей навальный*