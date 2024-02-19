В России будут автоматически определять основные загрязнители атмосферы

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Геоинформационную систему для определения в автоматическом режиме основных загрязнителей атмосферы и возможности их поглощения лесными экосистемами создают ученые вузов-участников Научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". По мнению авторов, разработку после тестирования в Красноярском крае можно будет внедрять и в других субъектах РФ, сообщили в проектном офисе НОЦ.Как рассказали сотрудники СФУ (участник НОЦ), исследователи изучили доступную официальную информацию об антропогенных выбросах парниковых газов от различных секторов экономики (энергетика, промышленные процессы и использование продукции, сельское хозяйство и отходы) с 2018 по 2021 гг.Затем на основе данных государственного лесного реестра они проанализировали баланс углерода во всех лесных экосистемах Красноярского края, лесной фонд которого составляют более 1,5 млн км2.По словам ученых, все парниковые газы (например, метан или диоксид азота) пересчитываются в единый эквивалент, которым является углекислый газ или СO2, как к основному парниковому газу в атмосфере. При этом ежегодные совокупные выбросы парниковых газов региона от энергетики, промышленных процессов, использования продукции сельского хозяйства и отходов составляют более 48 млн тонн СO2-эквивалента, тогда как величина ежегодного потенциала поглощения лесными экосистемами Красноярского края – около 53 млн тонн СO2-эквивалента."При нынешнем состоянии дел в различных отраслях хозяйства поглощающая способность лесов края позволяет абсорбировать 100% антропогенных выбросов парниковых газов для территории Красноярского края", – рассказал директор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Владимир Шишов.По его словам, регион можно считать не просто углеродно-нейтральным, но и нетто-стоком (чистым стоком) диоксида углерода, так как местные леса дополнительно ежегодно захватывают около 5 млн тонн диоксида углерода из атмосферы по отношению к антропогенным выбросам и длительно сохраняют их."Потенциал поглощения углекислого газа лесными экосистемами можно существенно увеличить за счет проектирования и реализации на территории Красноярского края так называемых лесоклиматических проектов, нормативно-правовая база для которых сейчас активно прорабатывается в правительстве РФ", – добавил Шишов.По словам авторов, работа над системой "Кадастр парниковых газов Красноярского края" будет вестись в течение 3 лет. В результате она сможет в автоматическом режиме определять основные загрязнители атмосферы на уровне муниципалитетов, а также потенциал нейтрализации этих выбросов местными лесными экосистемами.В соответствии с климатической доктриной РФ и целями низкоуглеродного развития страны до 2060 года на территории России должна быть создана единая система оценки антропогенных выбросов и их абсорбции поглотителями парниковых газов. После внедрения в Красноярском крае разработку можно будет масштабировать и в других регионах, первыми из которых станут республики Хакасия и Тыва.Деятельность НОЦ, созданного на базе Сибирского федерального университета по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тувы, направлена на улучшение экологической ситуации в регионе и декарбонизацию промышленности России. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий. Научно-образовательные центры создаются в рамках национального проекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Геоинформационную систему для определения в автоматическом режиме основных загрязнителей атмосферы и возможности их поглощения лесными экосистемами создают ученые вузов-участников Научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь". По мнению авторов, разработку после тестирования в Красноярском крае можно будет внедрять и в других субъектах РФ, сообщили в проектном офисе НОЦ.
Как рассказали сотрудники СФУ (участник НОЦ), исследователи изучили доступную официальную информацию об антропогенных выбросах парниковых газов от различных секторов экономики (энергетика, промышленные процессы и использование продукции, сельское хозяйство и отходы) с 2018 по 2021 гг.
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Затем на основе данных государственного лесного реестра они проанализировали баланс углерода во всех лесных экосистемах Красноярского края, лесной фонд которого составляют более 1,5 млн км2.
По словам ученых, все парниковые газы (например, метан или диоксид азота) пересчитываются в единый эквивалент, которым является углекислый газ или СO2, как к основному парниковому газу в атмосфере. При этом ежегодные совокупные выбросы парниковых газов региона от энергетики, промышленных процессов, использования продукции сельского хозяйства и отходов составляют более 48 млн тонн СO2-эквивалента, тогда как величина ежегодного потенциала поглощения лесными экосистемами Красноярского края – около 53 млн тонн СO2-эквивалента.
«
"При нынешнем состоянии дел в различных отраслях хозяйства поглощающая способность лесов края позволяет абсорбировать 100% антропогенных выбросов парниковых газов для территории Красноярского края", – рассказал директор Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Владимир Шишов.
По его словам, регион можно считать не просто углеродно-нейтральным, но и нетто-стоком (чистым стоком) диоксида углерода, так как местные леса дополнительно ежегодно захватывают около 5 млн тонн диоксида углерода из атмосферы по отношению к антропогенным выбросам и длительно сохраняют их.
"Потенциал поглощения углекислого газа лесными экосистемами можно существенно увеличить за счет проектирования и реализации на территории Красноярского края так называемых лесоклиматических проектов, нормативно-правовая база для которых сейчас активно прорабатывается в правительстве РФ", – добавил Шишов.
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По словам авторов, работа над системой "Кадастр парниковых газов Красноярского края" будет вестись в течение 3 лет. В результате она сможет в автоматическом режиме определять основные загрязнители атмосферы на уровне муниципалитетов, а также потенциал нейтрализации этих выбросов местными лесными экосистемами.
В соответствии с климатической доктриной РФ и целями низкоуглеродного развития страны до 2060 года на территории России должна быть создана единая система оценки антропогенных выбросов и их абсорбции поглотителями парниковых газов. После внедрения в Красноярском крае разработку можно будет масштабировать и в других регионах, первыми из которых станут республики Хакасия и Тыва.
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Деятельность НОЦ, созданного на базе Сибирского федерального университета по инициативе Красноярского края, Хакасии и Тувы, направлена на улучшение экологической ситуации в регионе и декарбонизацию промышленности России. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий. Научно-образовательные центры создаются в рамках национального проекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.
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