https://ria.ru/20240219/nagrady-1928301764.html

Участникам СВО вручили награды в госпитале Вишневского

Участникам СВО вручили награды в госпитале Вишневского - РИА Новости, 19.02.2024

Участникам СВО вручили награды в госпитале Вишневского

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в преддверии Дня защитника Отечества вручила государственные награды военнослужащим - участникам СВО,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:55

2024-02-19T17:55

2024-02-19T17:55

специальная военная операция на украине

татьяна шевцова

сергей шойгу

санкт-петербургский государственный экономический университет

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в преддверии Дня защитника Отечества вручила государственные награды военнослужащим - участникам СВО, находящимися на лечении в 3-м центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского. "В ходе работы в госпитале им. А. А. Вишневского замминистра обороны провела личный прием военнослужащих по актуальным вопросам обеспечения социальными гарантиями. Отличившимся военнослужащим Татьяна Шевцова вручила 7 государственных наград, в том числе два Ордена Мужества, медаль Жукова, две медали "Суворова" и две медали "За Отвагу", - отметили в военном ведомстве. Шевцова, обращаясь к участникам церемонии, поздравила бойцов с наступающим праздником: "В преддверии праздника хочу поздравить вас и пожелать скорейшего выздоровления, поблагодарить за мужество и отвагу, за верность воинскому долгу". Кроме того, Финансовый университет при правительстве РФ ко Дню защитника Отечества передал госпиталю планшеты российского производства, предназначенные для обучения в Открытой онлайн-академии вуза. Военнослужащие, находящиеся на лечении в госпитале, могут пройти любой из онлайн-курсов бесплатно и получить сертификат. Курсы состоят из видеолекций, тестовых заданий. Платформа насчитывает 94 курса, которые охватывают различные области знаний: от финансов и управления до цифрового маркетинга и IT. Ранее Шевцова по поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу подписала программу подготовки студентов с Финансовым университетом при правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом по подготовке специалистов финансово-экономической службы ВС РФ. "Программа подготовки военных финансистов и гражданских специалистов в интересах Минобороны на базе гражданских вузов прошла апробацию и верификацию на реальных специалистах финансово-экономической службы вооруженных сил", - уточнили в МО РФ. Обучение будет вестись по единой программе подготовки в обоих вузах.

https://ria.ru/20240218/nagrazhdenie-1928027250.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927974496.html

https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927155178.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

татьяна шевцова, сергей шойгу, санкт-петербургский государственный экономический университет, безопасность, вооруженные силы рф