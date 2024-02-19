Рейтинг@Mail.ru
Участникам СВО вручили награды в госпитале Вишневского - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/nagrady-1928301764.html
Участникам СВО вручили награды в госпитале Вишневского
Участникам СВО вручили награды в госпитале Вишневского - РИА Новости, 19.02.2024
Участникам СВО вручили награды в госпитале Вишневского
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в преддверии Дня защитника Отечества вручила государственные награды военнослужащим - участникам СВО,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:55
2024-02-19T17:55
специальная военная операция на украине
татьяна шевцова
сергей шойгу
санкт-петербургский государственный экономический университет
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928300176_0:0:2870:1615_1920x0_80_0_0_b1bed19c74d0d9a1e386810d7db3b5d3.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в преддверии Дня защитника Отечества вручила государственные награды военнослужащим - участникам СВО, находящимися на лечении в 3-м центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского. "В ходе работы в госпитале им. А. А. Вишневского замминистра обороны провела личный прием военнослужащих по актуальным вопросам обеспечения социальными гарантиями. Отличившимся военнослужащим Татьяна Шевцова вручила 7 государственных наград, в том числе два Ордена Мужества, медаль Жукова, две медали "Суворова" и две медали "За Отвагу", - отметили в военном ведомстве. Шевцова, обращаясь к участникам церемонии, поздравила бойцов с наступающим праздником: "В преддверии праздника хочу поздравить вас и пожелать скорейшего выздоровления, поблагодарить за мужество и отвагу, за верность воинскому долгу". Кроме того, Финансовый университет при правительстве РФ ко Дню защитника Отечества передал госпиталю планшеты российского производства, предназначенные для обучения в Открытой онлайн-академии вуза. Военнослужащие, находящиеся на лечении в госпитале, могут пройти любой из онлайн-курсов бесплатно и получить сертификат. Курсы состоят из видеолекций, тестовых заданий. Платформа насчитывает 94 курса, которые охватывают различные области знаний: от финансов и управления до цифрового маркетинга и IT. Ранее Шевцова по поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу подписала программу подготовки студентов с Финансовым университетом при правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом по подготовке специалистов финансово-экономической службы ВС РФ. "Программа подготовки военных финансистов и гражданских специалистов в интересах Минобороны на базе гражданских вузов прошла апробацию и верификацию на реальных специалистах финансово-экономической службы вооруженных сил", - уточнили в МО РФ. Обучение будет вестись по единой программе подготовки в обоих вузах.
https://ria.ru/20240218/nagrazhdenie-1928027250.html
https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927974496.html
https://ria.ru/20240213/nastavnichestvo-1927155178.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928300176_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_abc948f6c791fd974d97b75e80551a5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна шевцова, сергей шойгу, санкт-петербургский государственный экономический университет, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Татьяна Шевцова, Сергей Шойгу, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Участникам СВО вручили награды в госпитале Вишневского

Замглавы Минобороны Шевцова вручила награды бойцам СВО в госпитале Вишневского

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны Татьяна Шевцова
Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в преддверии Дня защитника Отечества вручила государственные награды военнослужащим - участникам СВО, находящимися на лечении в 3-м центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского.
"В ходе работы в госпитале им. А. А. Вишневского замминистра обороны провела личный прием военнослужащих по актуальным вопросам обеспечения социальными гарантиями. Отличившимся военнослужащим Татьяна Шевцова вручила 7 государственных наград, в том числе два Ордена Мужества, медаль Жукова, две медали "Суворова" и две медали "За Отвагу", - отметили в военном ведомстве.
Награждение - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Бойцам отряда БАРС в зоне СВО вручили госнаграды
18 февраля, 07:29
Шевцова, обращаясь к участникам церемонии, поздравила бойцов с наступающим праздником: "В преддверии праздника хочу поздравить вас и пожелать скорейшего выздоровления, поблагодарить за мужество и отвагу, за верность воинскому долгу".
Кроме того, Финансовый университет при правительстве РФ ко Дню защитника Отечества передал госпиталю планшеты российского производства, предназначенные для обучения в Открытой онлайн-академии вуза. Военнослужащие, находящиеся на лечении в госпитале, могут пройти любой из онлайн-курсов бесплатно и получить сертификат.
Курсы состоят из видеолекций, тестовых заданий. Платформа насчитывает 94 курса, которые охватывают различные области знаний: от финансов и управления до цифрового маркетинга и IT.
Российский боец на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Слуцкий предложил наградить отличившихся участников операции в Авдеевке
17 февраля, 17:19
Ранее Шевцова по поручению главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу подписала программу подготовки студентов с Финансовым университетом при правительстве РФ и Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом по подготовке специалистов финансово-экономической службы ВС РФ.
"Программа подготовки военных финансистов и гражданских специалистов в интересах Минобороны на базе гражданских вузов прошла апробацию и верификацию на реальных специалистах финансово-экономической службы вооруженных сил", - уточнили в МО РФ. Обучение будет вестись по единой программе подготовки в обоих вузах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
Путин поручил обеспечить привлечение участников СВО к наставнической работе
13 февраля, 18:12
 
Специальная военная операция на УкраинеТатьяна ШевцоваСергей ШойгуСанкт-Петербургский государственный экономический университетБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала