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Смерть Навального активизирует оппозицию за рубежом, заявили в МИД - РИА Новости, 19.02.2024
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14:52 19.02.2024 (обновлено: 14:56 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/mid-1928252341.html
Смерть Навального активизирует оппозицию за рубежом, заявили в МИД
Смерть Навального активизирует оппозицию за рубежом, заявили в МИД - РИА Новости, 19.02.2024
Смерть Навального активизирует оппозицию за рубежом, заявили в МИД
Смерть Алексея Навального может активизировать несистемную оппозицию за рубежом, также это может отразиться на явке избирателей на выборы президента России,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:52
2024-02-19T14:56
россия
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ив роше
николай харитонов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Смерть Алексея Навального может активизировать несистемную оппозицию за рубежом, также это может отразиться на явке избирателей на выборы президента России, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович."Я не анализировал ситуацию, связанную с Навальным. То, что несистемная оппозиция за границей активизируется, я не сомневаюсь. Это может быть повлияет на количество тех, кто придет голосовать. Не знаю, в позитивном плане или отрицательном", - сообщил журналистам Аскальдович.Ранее Аскальдович заявил, что так называемые релоканты с антироссийской позицией готовятся к проведению провокаций за рубежом в ходе выборов президента РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
https://ria.ru/20240218/navalnyy-1928082747.html
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россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше, николай харитонов
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше, Николай Харитонов
Смерть Навального активизирует оппозицию за рубежом, заявили в МИД

МИД: смерть Навального активизирует оппозицию и повлияет на явку избирателей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Смерть Алексея Навального может активизировать несистемную оппозицию за рубежом, также это может отразиться на явке избирателей на выборы президента России, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
«
"Я не анализировал ситуацию, связанную с Навальным. То, что несистемная оппозиция за границей активизируется, я не сомневаюсь. Это может быть повлияет на количество тех, кто придет голосовать. Не знаю, в позитивном плане или отрицательном", - сообщил журналистам Аскальдович.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Запад использует смерть Навального, чтобы втянуться в войну, заявил эксперт
18 февраля, 15:08
Ранее Аскальдович заявил, что так называемые релоканты с антироссийской позицией готовятся к проведению провокаций за рубежом в ходе выборов президента РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ив РошеНиколай Харитонов
 
 
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