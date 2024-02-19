Смерть Навального активизирует оппозицию за рубежом, заявили в МИД
МИД: смерть Навального активизирует оппозицию и повлияет на явку избирателей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Смерть Алексея Навального может активизировать несистемную оппозицию за рубежом, также это может отразиться на явке избирателей на выборы президента России, заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
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"Я не анализировал ситуацию, связанную с Навальным. То, что несистемная оппозиция за границей активизируется, я не сомневаюсь. Это может быть повлияет на количество тех, кто придет голосовать. Не знаю, в позитивном плане или отрицательном", - сообщил журналистам Аскальдович.
Ранее Аскальдович заявил, что так называемые релоканты с антироссийской позицией готовятся к проведению провокаций за рубежом в ходе выборов президента РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
По данным ямальского управления ФСИН, в пятницу после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены.
Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.