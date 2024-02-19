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Умер эстрадный певец Манапов
Умер эстрадный певец Манапов - РИА Новости, 19.02.2024
Умер эстрадный певец Манапов
Эстрадный певец, заслуженный деятель искусств Дагестана Гусейн Манапов скончался на 61-м году жизни, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства культуры РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:06
2024-02-19T16:06
2024-02-19T16:07
культура
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Эстрадный певец, заслуженный деятель искусств Дагестана Гусейн Манапов скончался на 61-м году жизни, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства культуры республики. "Накануне на 61-м году жизни скоропостижно скончался Гусейн Манапов – известный эстрадный певец, аранжировщик и исполнитель народных песен, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан", – говорится в сообщении. Манапов родился 5 июля 1963 года в высокогорном дагестанском ауле Салта. Начал увлекаться музыкой еще будучи юношей, а в 1991 году написал свою первую песню под названием "Пасмурный день". За достижения и вклад в культуру награжден орденами и медалями. "Народные песни и проникновенный голос артиста полюбился многим слушателям. Одна из самых популярных его композиций – "А ты как желтый лист увянешь", – отметили в министерстве. Год назад в преддверии Дня защитника Отечества Манапов и исполнитель шансона Мухтар Хардаев поехали в зону специальной военной операции сопроводить гуманитарный груз от Каякентского района Дагестана. В администрации района сообщали, что "на передовой артисты исполнили песни на гитаре на патриотические темы, подняли боевой дух и настроение военнослужащим".
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республика дагестан
Культура, Республика Дагестан
Умер эстрадный певец Манапов
Заслуженный деятель искусств Дагестана, певец Манапов умер на 61-м году жизни
МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости.
Эстрадный певец, заслуженный деятель искусств Дагестана Гусейн Манапов скончался на 61-м году жизни, сообщили в понедельник в пресс-службе
министерства культуры республики.
"Накануне на 61-м году жизни скоропостижно скончался Гусейн Манапов – известный эстрадный певец, аранжировщик и исполнитель народных песен, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан", – говорится в сообщении.
Манапов родился 5 июля 1963 года в высокогорном дагестанском ауле Салта. Начал увлекаться музыкой еще будучи юношей, а в 1991 году написал свою первую песню под названием "Пасмурный день". За достижения и вклад в культуру награжден орденами и медалями.
"Народные песни и проникновенный голос артиста полюбился многим слушателям. Одна из самых популярных его композиций – "А ты как желтый лист увянешь", – отметили в министерстве.
Год назад в преддверии Дня защитника Отечества Манапов и исполнитель шансона Мухтар Хардаев поехали в зону специальной военной операции сопроводить гуманитарный груз от Каякентского района
Дагестана. В администрации района сообщали, что "на передовой артисты исполнили песни на гитаре на патриотические темы, подняли боевой дух и настроение военнослужащим".