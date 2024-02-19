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Умер эстрадный певец Манапов

Умер эстрадный певец Манапов - РИА Новости, 19.02.2024

Умер эстрадный певец Манапов

Эстрадный певец, заслуженный деятель искусств Дагестана Гусейн Манапов скончался на 61-м году жизни, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства культуры РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:06

2024-02-19T16:06

2024-02-19T16:07

культура

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 19 фев — РИА Новости. Эстрадный певец, заслуженный деятель искусств Дагестана Гусейн Манапов скончался на 61-м году жизни, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства культуры республики. "Накануне на 61-м году жизни скоропостижно скончался Гусейн Манапов – известный эстрадный певец, аранжировщик и исполнитель народных песен, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан", – говорится в сообщении. Манапов родился 5 июля 1963 года в высокогорном дагестанском ауле Салта. Начал увлекаться музыкой еще будучи юношей, а в 1991 году написал свою первую песню под названием "Пасмурный день". За достижения и вклад в культуру награжден орденами и медалями. "Народные песни и проникновенный голос артиста полюбился многим слушателям. Одна из самых популярных его композиций – "А ты как желтый лист увянешь", – отметили в министерстве. Год назад в преддверии Дня защитника Отечества Манапов и исполнитель шансона Мухтар Хардаев поехали в зону специальной военной операции сопроводить гуманитарный груз от Каякентского района Дагестана. В администрации района сообщали, что "на передовой артисты исполнили песни на гитаре на патриотические темы, подняли боевой дух и настроение военнослужащим".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика дагестан