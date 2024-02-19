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Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры

Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры - РИА Новости, 19.02.2024

Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО. Сообщившее об этом издание Die Welt само заблокировано в России, но в... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T08:00

2024-02-19T08:00

2024-02-19T13:45

аналитика

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хдс/хсс

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО. Сообщившее об этом издание Die Welt само заблокировано в России, но в Германии считается серьезным СМИ консервативного толка. Оно симпатизирует оппозиционной ХДС — партии Ангелы Меркель, а действующее правительство критикует.Поэтому не стоит доверять суждениям, будто Шольц поступил так из-за слишком агрессивной позиции фон дер Ляейн в отношении России. Его собственная позиция — давать ВСУ столько же денег и оружия, сколько дают США, и брать Украину на содержание минимум на десять лет. Ровно тот же уровень агрессии, что и у Урсулы, нюансы из России не видны.Нежелание конфронтации с Москвой консерваторы приплели по привычке. Для партии Меркель это та черная краска, которой они мажут канцлера вот уже два года: Шольц-де слишком боится Москвы и не слишком помогает Украине.Скорее всего, канцлер не дал Урсуле стать генсеком НАТО просто потому, что она принадлежит к той самой ХДС. Шольц хочет, чтобы главным каналом связи с альянсом оставался он сам, и не готов уступать эту роль офису оппозиционной партии.Но какими бы ни были его мотивы, из-за Шольца под фон дер Ляйен обрушивается карьерная лестница. Одна из наиболее ярких фигур новой холодной войны рискует быть отыгранной и получить какой-нибудь почетный и денежный, однако третьестепенный пост.Сама Урсула хотела возглавить секретариат НАТО и слыла самым сильным претендентом как женщина, русофобка и любимица Госдепа США. Причастен Шольц к этому или нет, но с некоторых пор в качестве основного кандидата на смену Йенсу Столтебергу стали называть уходящего премьера Нидерландов Марка Рютте, а фон дер Ляйен вдруг решила остаться на своей нынешней должности главы Еврокомиссии еще на один срок. Но это уже зависит не от нее.Злые языки и логика момента говорят, что переезд Урсулы из одного здание в Брюсселе в другое планировался в том числе потому, что переизбрание главой ЕК ей отнюдь не гарантировано. Теперь, когда альтернативный план сорвался, она намерена объявить о своем выдвижении сегодня, утверждает издание Bild. Главный таблоид Германии может ошибаться со сроками, но, по сути, свое выдвижение Урсула уже анонсировала, когда выступила за создание поста еврокомиссара по обороне и дала понять, что сама-то она уж точно учредит такую должность в случае еще одной "пятилетки" в Еврокомиссии.Еще до того она призвала Европарламент относиться к Украине как к единому с Европой пространству обороны и военного производства. То есть Урсула решила стать секретарем НАТО во главе Еврокомиссии.Впрочем, она была им и тогда, когда превращала пост главы правительства ЕС в один из главных филиалов западного генштаба по противостоянию России. Она исходила из интересов НАТО и прежде, возглавляя бундесвер. При ней армия Германии потеряла боеспособность как самостоятельная единица и имеет ценность только как деталь общенатовского конструктора.Поэтому путь на родину ей заказан. Как минимум до того, как правящая коалиция проиграет выборы (это случится не раньше конца следующего года), а скорее всего и в принципе. Остается одна возможность остаться в обойме, не теряя в политическом весе, — переназначиться главой ЕК. Однако для этого нужно согласие всех стран ЕС. Такого не предвидится.Урсула не только сделала Еврокомиссию самым надежным (надежнее Британии и США) союзником Киева и врагом Москвы. Эта женщина с волевым характером, большой работоспособностью и невыносимой настойчивостью вообще немало сделала, став одним из политических генералов западной коалиции. Поэтому Россия далеко не единственный ее враг, имеются враги и внутри ЕС.Самый заметный из них — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его глава еврокомиссаров сломала об колено как минимум дважды: когда Украину наделяли статусом кандидата в члены ЕС и когда согласовывали ей вспоможение на 50 миллиардов евро. Оба раза Орбан был категорически против. Оба раза сдался, но затаил обиду. И немудрено: его собственный советник Балаж Орбан (однофамилец, а не родственник) назвал произошедшее "политическим изнасилованием".В своей недавней речи, посвященной планам на 2024 год, венгерский премьер призвал к смене руководства ЕС, чтобы "среди брюссельских оказалось и несколько европейцев". Мандат Урсулы истекает в декабре 2024-го, и Орбан предупреждает, что второго ей не видать.Конечно, венгра попробуют изнасиловать еще раз, но есть нюанс. В случае с Украиной он столкнулся с противодействием внутри ЕС, потому что вопрос продолжения конфликта с РФ принципиален не только для Урсулы, но и для всех грандов Евросоюза. Однако переназначение фон дер Ляйен таким вопросом жизни и смерти не является, а на санкции против Венгрии в случае принципиального вето с ее стороны не решатся — слишком скандально, повод не тот.Лидеры стран ЕС, может, и дети мамаши Кураж, но сама Урсула — не мамаша Кураж. Их мамаша Кураж работает в Вашингтоне и ее зовут Джо Байден.Поэтому миссия Орбана должна наполовину удастся. Несмотря на выдающийся вклад в дело глобализма и войны за Украину, фон дер Ляйен ссадят с поезда истории, благо в претендентах на ее место недостатка не будет. Любая должность, на которую она сможет претендовать после этого, будет для нее пенсионерской и не соответствующей амбициям.Но это, к сожалению, не означает, что сам поезд поедет по другому маршруту. На назначение такого "европейца в Брюсселе", чтоб он не был глобалистом, атлантистом и русофобом, у Орбана не хватит влияния. Его поведение продиктовано защитой национальных интересов Венгрии, но они у Венгрии не настолько велики, чтобы спонсоры конфликта не смогли их обеспечить, не меняя курса.Если в туманном чаде новой холодной войны, чья температура повышается по мере приближения к Авдеевке, и есть просветы, то это дыры в обороне ВСУ, а не провалы в карьере фон дер Ляйен. Урсула уйдет, но дело ее жить будет вплоть до победы. Нашей победы.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

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аналитика, германия, россия, украина, олаф шольц, урсула фон дер ляйен, ангела меркель, хдс/хсс, еврокомиссия, нато