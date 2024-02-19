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В ЛНР задержали двух жителей по делу о шпионаже - РИА Новости, 19.02.2024
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11:12 19.02.2024 (обновлено: 11:35 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/lnr-1928187202.html
В ЛНР задержали двух жителей по делу о шпионаже
В ЛНР задержали двух жителей по делу о шпионаже - РИА Новости, 19.02.2024
В ЛНР задержали двух жителей по делу о шпионаже
Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики за сбор данных о российских военных, задержанные передавали информацию в СБУ,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:12
2024-02-19T11:35
луганская народная республика
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
новоайдар
россия
происшествия
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики за сбор данных о российских военных, задержанные передавали информацию в СБУ, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух жителей населенного пункта Новоайдар, действовавших в интересах иностранных спецслужб", - сообщили в ведомстве.Сообщается, что с начала 2022 года фигуранты собирали и передавали сведения военного характера о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в проведении Специальной военной операции."Полученные данные они передавали сотруднику украинской спецслужбы посредством интернет-мессенджеров", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что следователи УФСБ России по ЛНР возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж".
https://ria.ru/20230516/gosizmena-1872173850.html
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луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, новоайдар, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Новоайдар, Россия, Происшествия
В ЛНР задержали двух жителей по делу о шпионаже

В ЛНР задержали двух жителей по делу о шпионаже в пользу Украины

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики за сбор данных о российских военных, задержанные передавали информацию в СБУ, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
«
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух жителей населенного пункта Новоайдар, действовавших в интересах иностранных спецслужб", - сообщили в ведомстве.
Сообщается, что с начала 2022 года фигуранты собирали и передавали сведения военного характера о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в проведении Специальной военной операции.
"Полученные данные они передавали сотруднику украинской спецслужбы посредством интернет-мессенджеров", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что следователи УФСБ России по ЛНР возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж".
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныНовоайдарРоссияПроисшествия
 
 
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