https://ria.ru/20240219/lnr-1928187202.html

В ЛНР задержали двух жителей по делу о шпионаже

В ЛНР задержали двух жителей по делу о шпионаже - РИА Новости, 19.02.2024

В ЛНР задержали двух жителей по делу о шпионаже

Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики за сбор данных о российских военных, задержанные передавали информацию в СБУ,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T11:12

2024-02-19T11:12

2024-02-19T11:35

луганская народная республика

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

новоайдар

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Луганской Народной Республики за сбор данных о российских военных, задержанные передавали информацию в СБУ, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух жителей населенного пункта Новоайдар, действовавших в интересах иностранных спецслужб", - сообщили в ведомстве.Сообщается, что с начала 2022 года фигуранты собирали и передавали сведения военного характера о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в проведении Специальной военной операции."Полученные данные они передавали сотруднику украинской спецслужбы посредством интернет-мессенджеров", - уточнили в ведомстве.Сообщается, что следователи УФСБ России по ЛНР возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ "Шпионаж".

https://ria.ru/20230516/gosizmena-1872173850.html

луганская народная республика

украина

новоайдар

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луганская народная республика, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, новоайдар, россия, происшествия