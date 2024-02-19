https://ria.ru/20240219/litva-1928263865.html

"Все плохо". Глава МИД Литвы оправдался за свой вид в Мюнхене

"Все плохо". Глава МИД Литвы оправдался за свой вид в Мюнхене - РИА Новости, 19.02.2024

"Все плохо". Глава МИД Литвы оправдался за свой вид в Мюнхене

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х объяснил грустный вид на Мюнхенской конференции тяжелым положением Украины. РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T15:32

2024-02-19T15:32

2024-02-19T16:02

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сергей шойгу

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х объяснил грустный вид на Мюнхенской конференции тяжелым положением Украины."Во время конференции в Мюнхене меня спросили, почему я такой мрачный. Ну кто-то должен говорить все как есть, так что вот как обстоят дела: дела идут не очень хорошо", — написал он.По словам политика, нужно честно оценивать ситуацию со всеми ее печальными сторонами. Он также посетовал, что Украина испытывает нехватку боеприпасов и вынуждена отступать, а Европа сталкивается с проблемами, которые "могут испытать пятую статью НАТО на прочность".В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240219/pushkov-1928259768.html

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

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в мире, украина, литва, мюнхен, сергей шойгу, нато