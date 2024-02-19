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"Все плохо". Глава МИД Литвы оправдался за свой вид в Мюнхене - РИА Новости, 19.02.2024
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15:32 19.02.2024 (обновлено: 16:02 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/litva-1928263865.html
"Все плохо". Глава МИД Литвы оправдался за свой вид в Мюнхене
"Все плохо". Глава МИД Литвы оправдался за свой вид в Мюнхене - РИА Новости, 19.02.2024
"Все плохо". Глава МИД Литвы оправдался за свой вид в Мюнхене
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х объяснил грустный вид на Мюнхенской конференции тяжелым положением Украины. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:32
2024-02-19T16:02
в мире
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литва
мюнхен
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х объяснил грустный вид на Мюнхенской конференции тяжелым положением Украины."Во время конференции в Мюнхене меня спросили, почему я такой мрачный. Ну кто-то должен говорить все как есть, так что вот как обстоят дела: дела идут не очень хорошо", — написал он.По словам политика, нужно честно оценивать ситуацию со всеми ее печальными сторонами. Он также посетовал, что Украина испытывает нехватку боеприпасов и вынуждена отступать, а Европа сталкивается с проблемами, которые "могут испытать пятую статью НАТО на прочность".В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240219/pushkov-1928259768.html
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в мире, украина, литва, мюнхен, сергей шойгу, нато
В мире, Украина, Литва, Мюнхен, Сергей Шойгу, НАТО
"Все плохо". Глава МИД Литвы оправдался за свой вид в Мюнхене

Глава МИД Литвы Ландсбергис признал, что дела для Украины идут не очень хорошо

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на Мюнхенской конференции по безопасности
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х объяснил грустный вид на Мюнхенской конференции тяжелым положением Украины.
"Во время конференции в Мюнхене меня спросили, почему я такой мрачный. Ну кто-то должен говорить все как есть, так что вот как обстоят дела: дела идут не очень хорошо", — написал он.
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По словам политика, нужно честно оценивать ситуацию со всеми ее печальными сторонами. Он также посетовал, что Украина испытывает нехватку боеприпасов и вынуждена отступать, а Европа сталкивается с проблемами, которые "могут испытать пятую статью НАТО на прочность".
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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