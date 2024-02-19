"Все плохо". Глава МИД Литвы оправдался за свой вид в Мюнхене
Глава МИД Литвы Ландсбергис признал, что дела для Украины идут не очень хорошо
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети Х объяснил грустный вид на Мюнхенской конференции тяжелым положением Украины.
"Во время конференции в Мюнхене меня спросили, почему я такой мрачный. Ну кто-то должен говорить все как есть, так что вот как обстоят дела: дела идут не очень хорошо", — написал он.
По словам политика, нужно честно оценивать ситуацию со всеми ее печальными сторонами. Он также посетовал, что Украина испытывает нехватку боеприпасов и вынуждена отступать, а Европа сталкивается с проблемами, которые "могут испытать пятую статью НАТО на прочность".
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери ВСУ в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.