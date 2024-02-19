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ГУР рассказало подробности смерти пилота, угнавшего российский вертолет - РИА Новости, 19.02.2024
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21:18 19.02.2024 (обновлено: 21:57 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/kuzminov-1928338367.html
ГУР рассказало подробности смерти пилота, угнавшего российский вертолет
ГУР рассказало подробности смерти пилота, угнавшего российский вертолет - РИА Новости, 19.02.2024
ГУР рассказало подробности смерти пилота, угнавшего российский вертолет
Пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет, могли убить после того, как он пригласил в гости бывшую девушку, пишет издание "Украинская правда" со... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:18
2024-02-19T21:57
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет, могли убить после того, как он пригласил в гости бывшую девушку, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.&quot;Он (Кузьминов. — Прим. ред.) же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: он пригласил свою бывшую к себе и (его. — Прим. ред.) нашли застреленным&quot;, — говорится в публикации.Источник издания утверждает, что неподалеку от места происшествия нашли сгоревшую машину, на которой, предположительно, бежали ликвидаторы.Как сообщило в понедельник агентство УНИАН, в муниципалитете Вильяхойос в Испании, предположительно, нашли тело Кузьминова. По данным РБК-Украина, информацию о его смерти подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.При этом в Гражданской гвардии Испании РИА Новости заявили, что не могут подтвердить данные об убийстве перебежчика.При этом в сообщениях испанских СМИ наблюдались несостыковки. Так, речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову — 28 лет. Испанский новостной портал Eureka News, написавший со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии о смерти пилота, позже удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.Кроме того, итальянский ресурс Il Corrispondente, который не имеет печатной версии и не содержит информации об авторах материалов, со ссылкой на источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминова убили 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров. Заметка под заголовком "Предатели долго не живут" содержит множество оскорбительных комментариев на украинском языке в адрес издания.Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли.
https://ria.ru/20240219/simonyan-1928327016.html
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испания, россия, максим кузьмин , в мире, украина, курск
Испания, Россия, Максим Кузьмин , В мире, Украина, Курск
ГУР рассказало подробности смерти пилота, угнавшего российский вертолет

ГУР: Кузьминова могли убить после того, как он пригласил к себе бывшую девушку

© Кадр видео из соцсетейМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов
© Кадр видео из соцсетей
Максим Кузьминов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет, могли убить после того, как он пригласил в гости бывшую девушку, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
«

"Он (Кузьминов. — Прим. ред.) же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: он пригласил свою бывшую к себе и (его. — Прим. ред.) нашли застреленным", — говорится в публикации.

Источник издания утверждает, что неподалеку от места происшествия нашли сгоревшую машину, на которой, предположительно, бежали ликвидаторы.
Как сообщило в понедельник агентство УНИАН, в муниципалитете Вильяхойос в Испании, предположительно, нашли тело Кузьминова. По данным РБК-Украина, информацию о его смерти подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Симоньян прокомментировала сообщения о смерти пилота Кузьминова
Вчера, 20:02
При этом в Гражданской гвардии Испании РИА Новости заявили, что не могут подтвердить данные об убийстве перебежчика.
При этом в сообщениях испанских СМИ наблюдались несостыковки. Так, речь шла о смерти 33-летнего украинца, однако ранее в открытых источниках сообщалось, что Кузьминову — 28 лет. Испанский новостной портал Eureka News, написавший со ссылкой на неофициальные источники в Гражданской гвардии о смерти пилота, позже удалил эту новость со своей страницы в соцсети X.
Кроме того, итальянский ресурс Il Corrispondente, который не имеет печатной версии и не содержит информации об авторах материалов, со ссылкой на источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминова убили 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров. Заметка под заголовком "Предатели долго не живут" содержит множество оскорбительных комментариев на украинском языке в адрес издания.
Минувшим летом украинские СМИ и телеграм-каналы утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 и улетел на нем из Курска на Украину. Предполагалось, что сделать это его убедила украинская разведка. На борту находились еще два члена экипажа, они погибли.
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Отец летчика, погибшего при угоне Ми-8, прокомментировал смерть Кузьминова
Вчера, 19:33
 
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