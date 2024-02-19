Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде призвали Украину исправить ошибку Хрущева по Крыму - РИА Новости, 19.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:51 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/krym-1928149786.html
В Совфеде призвали Украину исправить ошибку Хрущева по Крыму
В Совфеде призвали Украину исправить ошибку Хрущева по Крыму - РИА Новости, 19.02.2024
В Совфеде призвали Украину исправить ошибку Хрущева по Крыму
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал украинские власти исправить историческую ошибку советского лидера Никиты РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T06:51
2024-02-19T06:51
россия
украина
ссср
никита хрущев
сергей цеков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919568344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c714d048ed2f3208cb426793948e4d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал украинские власти исправить историческую ошибку советского лидера Никиты Хрущева и признать российский статус Крыма. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. "Решение в 1954 году принято с грубейшими нарушениями трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Сегодня украинские власти могут исправить историческую ошибку, которую допустил Хрущев. А именно, признать ошибочность, несправедливость и незаконность нахождения полуострова под украинской юрисдикцией, и, следовательно, признать российский статус полуострова", - сказал Цеков РИА Новости. Ранее сообщалось, что рабочая группа при крымском парламенте завершила подготовку запроса в Конституционный суд РФ о соответствии Конституции России закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача Крыма в состав УССР была проведена кулуарно, данное решение является преступлением. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240219/krym-1928141732.html
https://ria.ru/20240218/krym-1928033089.html
россия
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919568344_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e7efc5bdfcd7b54c76c6c917d55b3e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, ссср, никита хрущев, сергей цеков
Россия, Украина, СССР, Никита Хрущев, Сергей Цеков
В Совфеде призвали Украину исправить ошибку Хрущева по Крыму

Сенатор Цеков призвал Украину исправить ошибку Хрущева по Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал украинские власти исправить историческую ошибку советского лидера Никиты Хрущева и признать российский статус Крыма.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Передача Крыма в состав УССР стала трагедией для Украины, заявил сенатор
02:05
"Решение в 1954 году принято с грубейшими нарушениями трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Сегодня украинские власти могут исправить историческую ошибку, которую допустил Хрущев. А именно, признать ошибочность, несправедливость и незаконность нахождения полуострова под украинской юрисдикцией, и, следовательно, признать российский статус полуострова", - сказал Цеков РИА Новости.
Ранее сообщалось, что рабочая группа при крымском парламенте завершила подготовку запроса в Конституционный суд РФ о соответствии Конституции России закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача Крыма в состав УССР была проведена кулуарно, данное решение является преступлением.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
После прощания с Беркутом в Симферополе 22 февраля 2014 года
Аксенов напомнил о моменте, ставшем переломным в судьбе Крыма
Вчера, 09:00
 
РоссияУкраинаСССРНикита ХрущевСергей Цеков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала