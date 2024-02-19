https://ria.ru/20240219/krym-1928149786.html

В Совфеде призвали Украину исправить ошибку Хрущева по Крыму

В Совфеде призвали Украину исправить ошибку Хрущева по Крыму - РИА Новости, 19.02.2024

В Совфеде призвали Украину исправить ошибку Хрущева по Крыму

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал украинские власти исправить историческую ошибку советского лидера Никиты РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T06:51

2024-02-19T06:51

2024-02-19T06:51

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никита хрущев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал украинские власти исправить историческую ошибку советского лидера Никиты Хрущева и признать российский статус Крыма. Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине. "Решение в 1954 году принято с грубейшими нарушениями трех конституций: СССР, РСФСР и УССР. Сегодня украинские власти могут исправить историческую ошибку, которую допустил Хрущев. А именно, признать ошибочность, несправедливость и незаконность нахождения полуострова под украинской юрисдикцией, и, следовательно, признать российский статус полуострова", - сказал Цеков РИА Новости. Ранее сообщалось, что рабочая группа при крымском парламенте завершила подготовку запроса в Конституционный суд РФ о соответствии Конституции России закона СССР от 26 апреля 1954 года о передаче полуострова Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что передача Крыма в состав УССР была проведена кулуарно, данное решение является преступлением. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240219/krym-1928141732.html

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россия, украина, ссср, никита хрущев, сергей цеков