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Передача Крыма в состав УССР стала трагедией для Украины, заявил сенатор - РИА Новости, 19.02.2024
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02:05 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/krym-1928141732.html
Передача Крыма в состав УССР стала трагедией для Украины, заявил сенатор
Передача Крыма в состав УССР стала трагедией для Украины, заявил сенатор - РИА Новости, 19.02.2024
Передача Крыма в состав УССР стала трагедией для Украины, заявил сенатор
Решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР, которое произошло 19 февраля 1954 года, стало трагическим прежде всего для самой Украины,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T02:05
2024-02-19T02:05
политика
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР, которое произошло 19 февраля 1954 года, стало трагическим прежде всего для самой Украины, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР произошла на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года. "Это конечно было решение беззаконное, и это трагическая дата и трагическое решение, и прежде всего для Украины. Это событие стало одним из важнейших факторов разрушения Украины, уже после того, как она обрела независимость. Разрушения – потому что всем было понятно, что этот подарок, который сделал Хрущев в 1954-м, он совершенно неправильный и несправедливый. И Украина всегда понимала, что заполучила Крым незаконно и после развала СССР не относилась к нам как к своей территории – использовала, грабила полуостров", - сказал Цеков РИА Новости. Все то, что было создано в советское время в Крыму и досталось Украине после того, как распался СССР, сказал сенатор, лишь использовалось и разрушалось. При этом Украинская ССР на момент распада Советского Союза была самой богатой и перспективной республикой по своему потенциалу. Сенатор отметил особую позицию при принятии решения о включении Крыма в состав Украинской республики Павла Титова – первого секретаря Крымского обкома ВКП, который выступил против этого решения и был в результате переведен на другую работу. Цеков отметил, что в планах крымских общественников и властей увековечить память руководителя в Симферополе. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240218/krym-1928033089.html
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политика, россия, украина, ссср, сергей цеков
Политика, Россия, Украина, СССР, Сергей Цеков
Передача Крыма в состав УССР стала трагедией для Украины, заявил сенатор

Цеков: передача Крыма в состав УССР стала трагедией прежде всего для Украины

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Цеков
Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Цеков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР, которое произошло 19 февраля 1954 года, стало трагическим прежде всего для самой Украины, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР произошла на основании указа президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года.
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"Это конечно было решение беззаконное, и это трагическая дата и трагическое решение, и прежде всего для Украины. Это событие стало одним из важнейших факторов разрушения Украины, уже после того, как она обрела независимость. Разрушения – потому что всем было понятно, что этот подарок, который сделал Хрущев в 1954-м, он совершенно неправильный и несправедливый. И Украина всегда понимала, что заполучила Крым незаконно и после развала СССР не относилась к нам как к своей территории – использовала, грабила полуостров", - сказал Цеков РИА Новости.
Все то, что было создано в советское время в Крыму и досталось Украине после того, как распался СССР, сказал сенатор, лишь использовалось и разрушалось. При этом Украинская ССР на момент распада Советского Союза была самой богатой и перспективной республикой по своему потенциалу.
Сенатор отметил особую позицию при принятии решения о включении Крыма в состав Украинской республики Павла Титова – первого секретаря Крымского обкома ВКП, который выступил против этого решения и был в результате переведен на другую работу. Цеков отметил, что в планах крымских общественников и властей увековечить память руководителя в Симферополе.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Молодежная акция, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Лавров назвал воссоединение с Россией единственным верным шагом для Крыма
15 февраля, 11:53
 
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