На Восточном скоро начнут строить стартовый стол для многоразовой ракеты
Борисов: стартовый стол для ракеты "Амур-СПГ" начнут строить на Восточном
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Строительство стартового комплекса для многоразовых метановых ракет "Амур-СПГ" начнётся на космодроме Восточный в ближайшее время, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью порталу Pro Космос.
"Я думаю, что в ближайшее время процесс строительства перейдет в практическую плоскость. В этом году мы обязательно съездим в РКЦ "Прогресс", на месте проведем инспекцию, проанализируем, поговорим с ребятами, насколько успешно идут работы над проектом создания стартового комплекса", - сказал он.
По словам Борисова, разработчики ракеты из самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) подготовили инженерную записку. В числе стоящих перед создателями стартового комплекса задач – резко удешевить и ускорить его строительство.
Борисов напомнил, что сейчас с космодрома в Амурской области летают ракеты семейства "Союз", а также готовится первый старт "Ангары". Кроме того, по его словам, отсюда же будет уходить в небо и ракета сверхлёгкого класса.
Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).