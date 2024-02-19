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На Восточном скоро начнут строить стартовый стол для многоразовой ракеты - РИА Новости, 19.02.2024
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11:03 19.02.2024 (обновлено: 11:16 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/kosmodrom-1928184763.html
На Восточном скоро начнут строить стартовый стол для многоразовой ракеты
На Восточном скоро начнут строить стартовый стол для многоразовой ракеты - РИА Новости, 19.02.2024
На Восточном скоро начнут строить стартовый стол для многоразовой ракеты
Строительство стартового комплекса для многоразовых метановых ракет "Амур-СПГ" начнётся на космодроме Восточный в ближайшее время, сообщил гендиректор... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T11:03
2024-02-19T11:16
космос - риа наука
амурская область
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Строительство стартового комплекса для многоразовых метановых ракет "Амур-СПГ" начнётся на космодроме Восточный в ближайшее время, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью порталу Pro Космос. "Я думаю, что в ближайшее время процесс строительства перейдет в практическую плоскость. В этом году мы обязательно съездим в РКЦ "Прогресс", на месте проведем инспекцию, проанализируем, поговорим с ребятами, насколько успешно идут работы над проектом создания стартового комплекса", - сказал он.По словам Борисова, разработчики ракеты из самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) подготовили инженерную записку. В числе стоящих перед создателями стартового комплекса задач – резко удешевить и ускорить его строительство. Борисов напомнил, что сейчас с космодрома в Амурской области летают ракеты семейства "Союз", а также готовится первый старт "Ангары". Кроме того, по его словам, отсюда же будет уходить в небо и ракета сверхлёгкого класса. Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
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космос - риа наука, амурская область, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, ркц "прогресс"
Космос - РИА Наука, Амурская область, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, РКЦ "Прогресс"
На Восточном скоро начнут строить стартовый стол для многоразовой ракеты

Борисов: стартовый стол для ракеты "Амур-СПГ" начнут строить на Восточном

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Строительство стартового комплекса для многоразовых метановых ракет "Амур-СПГ" начнётся на космодроме Восточный в ближайшее время, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в интервью порталу Pro Космос.
"Я думаю, что в ближайшее время процесс строительства перейдет в практическую плоскость. В этом году мы обязательно съездим в РКЦ "Прогресс", на месте проведем инспекцию, проанализируем, поговорим с ребятами, насколько успешно идут работы над проектом создания стартового комплекса", - сказал он.
По словам Борисова, разработчики ракеты из самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" совместно с Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Космодромы России) подготовили инженерную записку. В числе стоящих перед создателями стартового комплекса задач – резко удешевить и ускорить его строительство.
Борисов напомнил, что сейчас с космодрома в Амурской области летают ракеты семейства "Союз", а также готовится первый старт "Ангары". Кроме того, по его словам, отсюда же будет уходить в небо и ракета сверхлёгкого класса.
Проектирование российской многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" стартовало по заказу "Роскосмоса" в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный изначально планировался в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 50 раз по техническому заданию) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане).
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