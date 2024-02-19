https://ria.ru/20240219/fsb-1928231253.html

Задержанные в ЛНР шпионы причастны к удару ВСУ по больнице, заявили ФСБ

Задержанные в ЛНР шпионы причастны к удару ВСУ по больнице, заявили ФСБ - РИА Новости, 19.02.2024

Задержанные в ЛНР шпионы причастны к удару ВСУ по больнице, заявили ФСБ

Задержанная в ЛНР за шпионаж супружеская пара причастна к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре зимой 2022/2023 года, где были убиты 14 человек, следует из... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:39

2024-02-19T13:39

2024-02-19T14:31

новоайдар

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Задержанная в ЛНР за шпионаж супружеская пара причастна к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре зимой 2022/2023 года, где были убиты 14 человек, следует из оперативной съемки УФСБ по ЛНР, оказавшейся в распоряжении РИА Новости. Как ранее рассказали агентству в региональном управлении ФСБ, муж и жена из Новоайдара собирали для украинских спецслужб информацию о дислокации и маршрутах ВС РФ. Судя по видео УФСБ, задержаны трое: мать, отец и сын-студент. "С конца весны 2022 года начала замечать, что мой сын и муж интересуются скоплением российской военной техники. Я работаю в больнице. Они начали интересоваться, поступают ли к нам раненые, проходят через наш госпиталь или нет", - рассказала задержанная. "Чтобы не скандалить дома, я обычно приходила и рассказывала. Передавая информацию, я предполагала, что туда [по больнице] может быть нанесен удар со стороны ВСУ", - признала задержанная. С ее слов, она понимала, что близкие общаются с украинскими спецслужбами и передают информацию через интернет. Со слов супруга задержанной, СБУ завербовали его сына, первокурсника студента Луганского аграрного института, который привлек к "делу" отца. "На вопрос, нужны ли ему деньги на проживание, он ответил, что не нужны. Деньги ему перечислили украинские спецслужбы. Дома у нас с женой произошел конфликт о том, что я с сыном занимаюсь передачей информации", - рассказал отец семейства. Несмотря на конфликт с женой, глава семейства продолжал информировать украинские спецслужбы, в частности, о госпитале в Новойадаре. "Мой брат мне позвонил [с территории Украины] и поинтересовался, был ли "прилет" по больнице. Я сказал, что был "прилет". Он сказал, что будет повторный, чтобы никто не выходил на работу", - добавил задержанный. Как уточнили РИА Новости представители УФСБ по ЛНР, из троицы сначала был задержан сын-студент, в сентябре прошлого года, а спустя полгода - его родители. В конце января минувшего года украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР. По данным Минобороны РФ, в результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы.

https://ria.ru/20230129/obstrel-1848206625.html

https://ria.ru/20230128/novoaydar-1848137406.html

новоайдар

луганская народная республика

россия

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Допрос задержанных в ЛНР шпионов, причастных к удару ВСУ по больнице Задержанная в ЛНР за шпионаж супружеская пара причастна к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре зимой 2022/2023 года, где были убиты 14 человек, следует из оперативной съемки УФСБ по ЛНР, оказавшейся в распоряжении РИА Новости. Как ранее рассказали агентству в региональном управлении ФСБ, муж и жена из Новоайдара собирали для украинских спецслужб информацию о дислокации и маршрутах ВС РФ. Судя по видео УФСБ, задержаны трое: мать, отец и сын-студент. 2024-02-19T13:39 true PT2M37S

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новоайдар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, служба безопасности украины, луганская народная республика, россия