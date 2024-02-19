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Задержанные в ЛНР шпионы причастны к удару ВСУ по больнице, заявили ФСБ - РИА Новости, 19.02.2024
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13:39 19.02.2024 (обновлено: 14:31 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/fsb-1928231253.html
Задержанные в ЛНР шпионы причастны к удару ВСУ по больнице, заявили ФСБ
Задержанные в ЛНР шпионы причастны к удару ВСУ по больнице, заявили ФСБ - РИА Новости, 19.02.2024
Задержанные в ЛНР шпионы причастны к удару ВСУ по больнице, заявили ФСБ
Задержанная в ЛНР за шпионаж супружеская пара причастна к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре зимой 2022/2023 года, где были убиты 14 человек, следует из... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T13:39
2024-02-19T14:31
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ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Задержанная в ЛНР за шпионаж супружеская пара причастна к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре зимой 2022/2023 года, где были убиты 14 человек, следует из оперативной съемки УФСБ по ЛНР, оказавшейся в распоряжении РИА Новости. Как ранее рассказали агентству в региональном управлении ФСБ, муж и жена из Новоайдара собирали для украинских спецслужб информацию о дислокации и маршрутах ВС РФ. Судя по видео УФСБ, задержаны трое: мать, отец и сын-студент. "С конца весны 2022 года начала замечать, что мой сын и муж интересуются скоплением российской военной техники. Я работаю в больнице. Они начали интересоваться, поступают ли к нам раненые, проходят через наш госпиталь или нет", - рассказала задержанная. "Чтобы не скандалить дома, я обычно приходила и рассказывала. Передавая информацию, я предполагала, что туда [по больнице] может быть нанесен удар со стороны ВСУ", - признала задержанная. С ее слов, она понимала, что близкие общаются с украинскими спецслужбами и передают информацию через интернет. Со слов супруга задержанной, СБУ завербовали его сына, первокурсника студента Луганского аграрного института, который привлек к "делу" отца. "На вопрос, нужны ли ему деньги на проживание, он ответил, что не нужны. Деньги ему перечислили украинские спецслужбы. Дома у нас с женой произошел конфликт о том, что я с сыном занимаюсь передачей информации", - рассказал отец семейства. Несмотря на конфликт с женой, глава семейства продолжал информировать украинские спецслужбы, в частности, о госпитале в Новойадаре. "Мой брат мне позвонил [с территории Украины] и поинтересовался, был ли "прилет" по больнице. Я сказал, что был "прилет". Он сказал, что будет повторный, чтобы никто не выходил на работу", - добавил задержанный. Как уточнили РИА Новости представители УФСБ по ЛНР, из троицы сначала был задержан сын-студент, в сентябре прошлого года, а спустя полгода - его родители. В конце января минувшего года украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР. По данным Минобороны РФ, в результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы.
https://ria.ru/20230129/obstrel-1848206625.html
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Допрос задержанных в ЛНР шпионов, причастных к удару ВСУ по больнице
Задержанная в ЛНР за шпионаж супружеская пара причастна к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре зимой 2022/2023 года, где были убиты 14 человек, следует из оперативной съемки УФСБ по ЛНР, оказавшейся в распоряжении РИА Новости. Как ранее рассказали агентству в региональном управлении ФСБ, муж и жена из Новоайдара собирали для украинских спецслужб информацию о дислокации и маршрутах ВС РФ. Судя по видео УФСБ, задержаны трое: мать, отец и сын-студент.
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новоайдар, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, служба безопасности украины, луганская народная республика, россия
Новоайдар, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Луганская Народная Республика, Россия
Задержанные в ЛНР шпионы причастны к удару ВСУ по больнице, заявили ФСБ

ФСБ: задержанные в ЛНР шпионы причастны к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 фев - РИА Новости. Задержанная в ЛНР за шпионаж супружеская пара причастна к удару ВСУ по больнице в Новоайдаре зимой 2022/2023 года, где были убиты 14 человек, следует из оперативной съемки УФСБ по ЛНР, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
Как ранее рассказали агентству в региональном управлении ФСБ, муж и жена из Новоайдара собирали для украинских спецслужб информацию о дислокации и маршрутах ВС РФ. Судя по видео УФСБ, задержаны трое: мать, отец и сын-студент.
"Это чудовищное преступление": атака ВСУ на больницу в Новоайдаре
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

Сотрудники экстренных служб разбирают завалы у здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

© РИА Новости / Максим Захаров
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1 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

Кабинет в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

У здания районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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4 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

Кошка в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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5 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

Кабинет в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 12
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

Табличка на здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

© РИА Новости / Максим Захаров
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7 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

Упаковки с лекарствами в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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8 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

Последствия ракетного удара ВСУ по больнице в ЛНР

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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9 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

Коробка с одеждой в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 12
© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанк

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

© РИА Новости / Максим Захаров
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11 из 12
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 12

Украинские войска, используя системы залпового огня HIMARS и предоставляемую странами НАТО разведывательную информацию, 28 января в 7:30 утра атаковали больницу в Новоайдаре.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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2 из 12

Удар по гражданскому объекту — тяжкое военное преступление, отметили в Минобороны России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 12

"Это чудовищное преступление, безусловно, удар был целенаправленный", — отреагировала сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Все, что осталось от кабинета районной больницы в Новоайдаре.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела больницы украинскими военными.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 12

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН и Международный Комитет Красного Креста с требованием не допускать нарушений прав человека.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
7 из 12

В МИД России обратили внимание на молчание международных структур, призванных давать беспристрастную оценку таким деяниям.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Отсутствие реакции со стороны США и НАТО "еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям", подчеркнули дипломаты.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Тем временем больница продолжает работать, несмотря на то, что разрушено 80 процентов детского корпуса, повреждены хирургическое отделение и поликлиника.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Тамбовская область, ранее взявшая шефство над Новоайдарским районом ЛНР, выразила готовность в ближайшее время начать работы по восстановлению больницы.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
11 из 12

Новый Завет и Псалтирь в здании районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
12 из 12
«
"С конца весны 2022 года начала замечать, что мой сын и муж интересуются скоплением российской военной техники. Я работаю в больнице. Они начали интересоваться, поступают ли к нам раненые, проходят через наш госпиталь или нет", - рассказала задержанная.
"Чтобы не скандалить дома, я обычно приходила и рассказывала. Передавая информацию, я предполагала, что туда [по больнице] может быть нанесен удар со стороны ВСУ", - признала задержанная.
С ее слов, она понимала, что близкие общаются с украинскими спецслужбами и передают информацию через интернет.
Со слов супруга задержанной, СБУ завербовали его сына, первокурсника студента Луганского аграрного института, который привлек к "делу" отца.
Сотрудники экстренных служб разбирают завалы после удара ВСУ по районной больнице в Новоайдаре - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
МИД назвал обстрел больниц украинскими боевиками военным преступлением
29 января 2023, 12:55
"На вопрос, нужны ли ему деньги на проживание, он ответил, что не нужны. Деньги ему перечислили украинские спецслужбы. Дома у нас с женой произошел конфликт о том, что я с сыном занимаюсь передачей информации", - рассказал отец семейства.
Несмотря на конфликт с женой, глава семейства продолжал информировать украинские спецслужбы, в частности, о госпитале в Новойадаре.
"Мой брат мне позвонил [с территории Украины] и поинтересовался, был ли "прилет" по больнице. Я сказал, что был "прилет". Он сказал, что будет повторный, чтобы никто не выходил на работу", - добавил задержанный.
Как уточнили РИА Новости представители УФСБ по ЛНР, из троицы сначала был задержан сын-студент, в сентябре прошлого года, а спустя полгода - его родители.
В конце января минувшего года украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в поселке Новоайдар в ЛНР. По данным Минобороны РФ, в результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 человек, получили ранения 24 пациента больницы.
Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
Полянский назвал США соучастниками преступления Украины в Новоайдаре
28 января 2023, 20:37
 
НовоайдарФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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