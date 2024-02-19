Во Франции призвали Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину
Политик Филиппо призвал Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину
© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал "желающих" войны на Украине, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Щольца и главу ЕК Урсулу Фон дер Ляйен, самим отправиться на фронт.
Таким образом Филиппо прокомментировал заявление французского журналиста и члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, который заявил в эфире радио RMC, что Франция должна перейти на военную экономику.
"Ну пусть тогда идет на фронт. Пусть лучше он идет на эту войну, чем снабжать ее "до последнего украинца". Когда человек, связанный обязательствами перед ЕС и НАТО, требует войны, нужно сделать так, чтобы он столкнулся со своей ответственностью: ты хочешь войны, так ты и иди туда! Урсула (Фон дер Ляйен,) (Рафаэль) Глюксманн, (Эммануэль) Макрон, (Тьерри) Бретон, (Олаф) Шольц... и другие: все на фронт!" - написал Филиппо.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.