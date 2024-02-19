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Во Франции призвали Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину - РИА Новости, 19.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/front-1928238581.html
Во Франции призвали Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину
Во Франции призвали Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину - РИА Новости, 19.02.2024
Во Франции призвали Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал "желающих" войны на Украине, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T14:08
2024-02-19T14:08
специальная военная операция на украине
россия
франция
украина
флориан филиппо
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
олаф шольц
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал "желающих" войны на Украине, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Щольца и главу ЕК Урсулу Фон дер Ляйен, самим отправиться на фронт. Таким образом Филиппо прокомментировал заявление французского журналиста и члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, который заявил в эфире радио RMC, что Франция должна перейти на военную экономику. "Ну пусть тогда идет на фронт. Пусть лучше он идет на эту войну, чем снабжать ее "до последнего украинца". Когда человек, связанный обязательствами перед ЕС и НАТО, требует войны, нужно сделать так, чтобы он столкнулся со своей ответственностью: ты хочешь войны, так ты и иди туда! Урсула (Фон дер Ляйен,) (Рафаэль) Глюксманн, (Эммануэль) Макрон, (Тьерри) Бретон, (Олаф) Шольц... и другие: все на фронт!" - написал Филиппо. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240219/voyna-1928142956.html
https://ria.ru/20240219/soglashenie-1928149362.html
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россия, франция, украина, флориан филиппо, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц
Во Франции призвали Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину

Политик Филиппо призвал Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал "желающих" войны на Украине, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Щольца и главу ЕК Урсулу Фон дер Ляйен, самим отправиться на фронт.
Таким образом Филиппо прокомментировал заявление французского журналиста и члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, который заявил в эфире радио RMC, что Франция должна перейти на военную экономику.
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"Ну пусть тогда идет на фронт. Пусть лучше он идет на эту войну, чем снабжать ее "до последнего украинца". Когда человек, связанный обязательствами перед ЕС и НАТО, требует войны, нужно сделать так, чтобы он столкнулся со своей ответственностью: ты хочешь войны, так ты и иди туда! Урсула (Фон дер Ляйен,) (Рафаэль) Глюксманн, (Эммануэль) Макрон, (Тьерри) Бретон, (Олаф) Шольц... и другие: все на фронт!" - написал Филиппо.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияУкраинаФлориан ФилиппоЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенОлаф Шольц
 
 
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