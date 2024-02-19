https://ria.ru/20240219/front-1928238581.html

Во Франции призвали Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину

Во Франции призвали Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину - РИА Новости, 19.02.2024

Во Франции призвали Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал "желающих" войны на Украине, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T14:08

2024-02-19T14:08

2024-02-19T14:08

специальная военная операция на украине

россия

франция

украина

флориан филиппо

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

олаф шольц

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал "желающих" войны на Украине, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Щольца и главу ЕК Урсулу Фон дер Ляйен, самим отправиться на фронт. Таким образом Филиппо прокомментировал заявление французского журналиста и члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, который заявил в эфире радио RMC, что Франция должна перейти на военную экономику. "Ну пусть тогда идет на фронт. Пусть лучше он идет на эту войну, чем снабжать ее "до последнего украинца". Когда человек, связанный обязательствами перед ЕС и НАТО, требует войны, нужно сделать так, чтобы он столкнулся со своей ответственностью: ты хочешь войны, так ты и иди туда! Урсула (Фон дер Ляйен,) (Рафаэль) Глюксманн, (Эммануэль) Макрон, (Тьерри) Бретон, (Олаф) Шольц... и другие: все на фронт!" - написал Филиппо. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240219/voyna-1928142956.html

https://ria.ru/20240219/soglashenie-1928149362.html

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россия, франция, украина, флориан филиппо, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, олаф шольц