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В Словакии фермеры заблокировали дорогу к КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 19.02.2024
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15:08 19.02.2024 (обновлено: 16:53 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/fermery-1928257626.html
В Словакии фермеры заблокировали дорогу к КПП на границе с Украиной
В Словакии фермеры заблокировали дорогу к КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 19.02.2024
В Словакии фермеры заблокировали дорогу к КПП на границе с Украиной
В Словакии фермеры заблокировали дорогу к контрольно-пропускному пункту на границе с Украиной, сообщило агентство TASR со ссылкой на полицию и участников... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:08
2024-02-19T16:53
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БРАТИСЛАВА, 19 фев — РИА Новости. В Словакии фермеры заблокировали дорогу к контрольно-пропускному пункту на границе с Украиной, сообщило агентство TASR со ссылкой на полицию и участников протеста.&quot;Протестующие фермеры заблокировали дорогу к пограничному переходу &quot;Вышне-Немецке&quot;. Акция должна продлиться час&quot;, — говорится в публикации.В понедельник словацкая полиция предупреждала, что движение на некоторых участках дорог может быть затруднено из-за протестов фермеров, которые недовольны общеевропейской политикой в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери.В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.В конце минувшего ноября правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с четырех до 14 позиций, включив в этот список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар. Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач подчеркивал, что запрет на ввоз агропродукции из соседней страны останется в силе, пока не будет найдено решение на уровне Евросоюза.
https://ria.ru/20240124/import-1923264292.html
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словакия, украина, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), венгрия
Словакия, Украина, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Венгрия
В Словакии фермеры заблокировали дорогу к КПП на границе с Украиной

TASR: в Словакии фермеры заблокировали дорогу к КПП на границе с Украиной

© AFP 2024 / VLADIMIR SIMICEKКолонна тракторов во время акции протеста словацких фермеров
Колонна тракторов во время акции протеста словацких фермеров - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AFP 2024 / VLADIMIR SIMICEK
Колонна тракторов во время акции протеста словацких фермеров. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 19 фев — РИА Новости. В Словакии фермеры заблокировали дорогу к контрольно-пропускному пункту на границе с Украиной, сообщило агентство TASR со ссылкой на полицию и участников протеста.
«

"Протестующие фермеры заблокировали дорогу к пограничному переходу "Вышне-Немецке". Акция должна продлиться час", — говорится в публикации.

В понедельник словацкая полиция предупреждала, что движение на некоторых участках дорог может быть затруднено из-за протестов фермеров, которые недовольны общеевропейской политикой в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери.

Контрольно-пропускной пункт "Вышне-Немецке — Ужгород" находится на словацко-украинской границе.

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В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
В конце минувшего ноября правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с четырех до 14 позиций, включив в этот список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар.
Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач подчеркивал, что запрет на ввоз агропродукции из соседней страны останется в силе, пока не будет найдено решение на уровне Евросоюза.
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