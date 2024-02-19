В Словакии фермеры заблокировали дорогу к КПП на границе с Украиной
TASR: в Словакии фермеры заблокировали дорогу к КПП на границе с Украиной
Колонна тракторов во время акции протеста словацких фермеров. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 19 фев — РИА Новости. В Словакии фермеры заблокировали дорогу к контрольно-пропускному пункту на границе с Украиной, сообщило агентство TASR со ссылкой на полицию и участников протеста.
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"Протестующие фермеры заблокировали дорогу к пограничному переходу "Вышне-Немецке". Акция должна продлиться час", — говорится в публикации.
В понедельник словацкая полиция предупреждала, что движение на некоторых участках дорог может быть затруднено из-за протестов фермеров, которые недовольны общеевропейской политикой в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери.
Контрольно-пропускной пункт "Вышне-Немецке — Ужгород" находится на словацко-украинской границе.
В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.
В конце минувшего ноября правительство Словакии расширило эмбарго на поставки агропродукции с Украины с четырех до 14 позиций, включив в этот список не только пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника, но и, например, мед, соевые бобы, ячмень, муку, отруби, тростниковый и свекольный сахар.
Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач подчеркивал, что запрет на ввоз агропродукции из соседней страны останется в силе, пока не будет найдено решение на уровне Евросоюза.