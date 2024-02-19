https://ria.ru/20240219/ferma-1928298629.html
Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии
Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии - РИА Новости, 19.02.2024
Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии
Благодаря государственной поддержке фермер смогла реализовать проект по выращиванию бычков в Прионежском районе Республики Карелия, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:48
2024-02-19T17:48
2024-02-19T17:48
твой бизнес
прионежский район
республика карелия
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928299282_0:75:967:619_1920x0_80_0_0_373422c576770232baaa75985da514bc.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Благодаря государственной поддержке фермер смогла реализовать проект по выращиванию бычков в Прионежском районе Республики Карелия, сообщает пресс-служба главы региона. Глава фермерского хозяйства Хаяла Байрамова на полученные средства смогла купить животных, трактор, а также транспортное средство для мобильной торговли и иную технику, которая необходима в хозяйстве. Поддержка пятилетних проектов создания и развития фермерских хозяйств в РФ стартовала в 2019 году. Гранты "Агростартап" за это время получили 113 жителей Республики Карелия. Как отметили в пресс-службе, Байрамова стала одним из первых получателем средств на проект, завершение которого запланировано в этом году. Бизнес-план фермера предусматривает выращивание и откорм бычков для дальнейшего производства мяса в Прионежском районе. Сейчас на ферме содержится свыше 35 голов бычков, а мясо стало доступным для покупателей не только в Прионежском районе, но и за его пределами. "Мы гордимся своей продукцией и всегда стремимся удовлетворить потребность в первую очередь местных жителей", - сказала Байрамова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что гранты "Агростартап" предоставляются Минсельхозом Карелии в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240207/oborudovanie-1925988077.html
прионежский район
республика карелия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928299282_0:22:967:747_1920x0_80_0_0_dbef086ee8eeb7651e7400b972a5a14b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прионежский район, республика карелия, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Прионежский район, Республика Карелия, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Предприниматели
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Благодаря государственной поддержке фермер смогла реализовать проект по выращиванию бычков в Прионежском районе Республики Карелия, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава фермерского хозяйства Хаяла Байрамова на полученные средства смогла купить животных, трактор, а также транспортное средство для мобильной торговли и иную технику, которая необходима в хозяйстве.
Поддержка пятилетних проектов создания и развития фермерских хозяйств в РФ
стартовала в 2019 году. Гранты "Агростартап" за это время получили 113 жителей Республики Карелия.
Как отметили в пресс-службе, Байрамова стала одним из первых получателем средств на проект, завершение которого запланировано в этом году. Бизнес-план фермера предусматривает выращивание и откорм бычков для дальнейшего производства мяса в Прионежском районе.
Сейчас на ферме содержится свыше 35 голов бычков, а мясо стало доступным для покупателей не только в Прионежском районе, но и за его пределами.
"Мы гордимся своей продукцией и всегда стремимся удовлетворить потребность в первую очередь местных жителей", - сказала Байрамова, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что гранты "Агростартап" предоставляются Минсельхозом
Карелии в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным
.
Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту