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Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии - РИА Новости, 19.02.2024
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17:48 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/ferma-1928298629.html
Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии
Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии - РИА Новости, 19.02.2024
Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии
Благодаря государственной поддержке фермер смогла реализовать проект по выращиванию бычков в Прионежском районе Республики Карелия, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T17:48
2024-02-19T17:48
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прионежский район
республика карелия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Благодаря государственной поддержке фермер смогла реализовать проект по выращиванию бычков в Прионежском районе Республики Карелия, сообщает пресс-служба главы региона. Глава фермерского хозяйства Хаяла Байрамова на полученные средства смогла купить животных, трактор, а также транспортное средство для мобильной торговли и иную технику, которая необходима в хозяйстве. Поддержка пятилетних проектов создания и развития фермерских хозяйств в РФ стартовала в 2019 году. Гранты "Агростартап" за это время получили 113 жителей Республики Карелия. Как отметили в пресс-службе, Байрамова стала одним из первых получателем средств на проект, завершение которого запланировано в этом году. Бизнес-план фермера предусматривает выращивание и откорм бычков для дальнейшего производства мяса в Прионежском районе. Сейчас на ферме содержится свыше 35 голов бычков, а мясо стало доступным для покупателей не только в Прионежском районе, но и за его пределами. "Мы гордимся своей продукцией и всегда стремимся удовлетворить потребность в первую очередь местных жителей", - сказала Байрамова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что гранты "Агростартап" предоставляются Минсельхозом Карелии в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
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прионежский район, республика карелия, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Прионежский район, Республика Карелия, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Предприниматели

Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии

© Фото : Администрация Главы Республики КарелияГлава фермерского хозяйства в Прионежском районе Республики Карелия Хаяла Байрамова
Глава фермерского хозяйства в Прионежском районе Республики Карелия Хаяла Байрамова - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© Фото : Администрация Главы Республики Карелия
Глава фермерского хозяйства в Прионежском районе Республики Карелия Хаяла Байрамова
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Благодаря государственной поддержке фермер смогла реализовать проект по выращиванию бычков в Прионежском районе Республики Карелия, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава фермерского хозяйства Хаяла Байрамова на полученные средства смогла купить животных, трактор, а также транспортное средство для мобильной торговли и иную технику, которая необходима в хозяйстве.
Поддержка пятилетних проектов создания и развития фермерских хозяйств в РФ стартовала в 2019 году. Гранты "Агростартап" за это время получили 113 жителей Республики Карелия.
Как отметили в пресс-службе, Байрамова стала одним из первых получателем средств на проект, завершение которого запланировано в этом году. Бизнес-план фермера предусматривает выращивание и откорм бычков для дальнейшего производства мяса в Прионежском районе.
Сейчас на ферме содержится свыше 35 голов бычков, а мясо стало доступным для покупателей не только в Прионежском районе, но и за его пределами.
"Мы гордимся своей продукцией и всегда стремимся удовлетворить потребность в первую очередь местных жителей", - сказала Байрамова, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что гранты "Агростартап" предоставляются Минсельхозом Карелии в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Новое оборудование закупили в прачечные Карелии благодаря гранту - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
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Твой бизнесПрионежский районРеспублика КарелияРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Твой бизнес – новостиПоддержка бизнесаБизнесПредприниматели
 
 
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