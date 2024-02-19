https://ria.ru/20240219/ferma-1928298629.html

Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии

Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии - РИА Новости, 19.02.2024

Грант помог фермеру реализовать проект по выращиванию бычков в Карелии

Благодаря государственной поддержке фермер смогла реализовать проект по выращиванию бычков в Прионежском районе Республики Карелия, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T17:48

2024-02-19T17:48

2024-02-19T17:48

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Благодаря государственной поддержке фермер смогла реализовать проект по выращиванию бычков в Прионежском районе Республики Карелия, сообщает пресс-служба главы региона. Глава фермерского хозяйства Хаяла Байрамова на полученные средства смогла купить животных, трактор, а также транспортное средство для мобильной торговли и иную технику, которая необходима в хозяйстве. Поддержка пятилетних проектов создания и развития фермерских хозяйств в РФ стартовала в 2019 году. Гранты "Агростартап" за это время получили 113 жителей Республики Карелия. Как отметили в пресс-службе, Байрамова стала одним из первых получателем средств на проект, завершение которого запланировано в этом году. Бизнес-план фермера предусматривает выращивание и откорм бычков для дальнейшего производства мяса в Прионежском районе. Сейчас на ферме содержится свыше 35 голов бычков, а мясо стало доступным для покупателей не только в Прионежском районе, но и за его пределами. "Мы гордимся своей продукцией и всегда стремимся удовлетворить потребность в первую очередь местных жителей", - сказала Байрамова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что гранты "Агростартап" предоставляются Минсельхозом Карелии в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240207/oborudovanie-1925988077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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