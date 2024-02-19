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Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК - РИА Новости, 19.02.2024
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19:47 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/evropa-1928324489.html
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК - РИА Новости, 19.02.2024
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен намерена остаться РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:47
2024-02-19T19:47
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БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен намерена остаться на следующий срок, отметив, что при ней ситуация с экономикой и безопасностью в Европе сильно ухудшилась. "Если мы считаем, что в политике о человеке судят по результатам, то полагаю, в аттестате госпожи фон дер Ляйен могут оказаться не блестящие оценки по истечении срока. В Европе с точки зрения экономики и безопасности ситуация гораздо хуже, чем когда она пришла к власти", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании совета глав МИД стран ЕС, трансляция велась на телеканале М1. Он уточнил, что при фон дер Ляйен "конкурентноспособность ЕС драматическим образом ухудшилась и ситуация с безопасностью в Европе тоже в драматическом масштабе прошла через ухудшение".
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в мире, европа, венгрия, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК

Сийярто: при фон дер Ляйен ситуация с экономикой Европы сильно ухудшилась

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Петер Сийярто
 Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен намерена остаться на следующий срок, отметив, что при ней ситуация с экономикой и безопасностью в Европе сильно ухудшилась.
"Если мы считаем, что в политике о человеке судят по результатам, то полагаю, в аттестате госпожи фон дер Ляйен могут оказаться не блестящие оценки по истечении срока. В Европе с точки зрения экономики и безопасности ситуация гораздо хуже, чем когда она пришла к власти", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании совета глав МИД стран ЕС, трансляция велась на телеканале М1.
Он уточнил, что при фон дер Ляйен "конкурентноспособность ЕС драматическим образом ухудшилась и ситуация с безопасностью в Европе тоже в драматическом масштабе прошла через ухудшение".
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Урсула фон дер Ляйен подошла к краху карьеры
Вчера, 08:00
 
В миреЕвропаВенгрияПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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