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Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК - РИА Новости, 19.02.2024
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен намерена остаться РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T19:47
2024-02-19T19:47
2024-02-19T19:47
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БУДАПЕШТ, 19 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен намерена остаться на следующий срок, отметив, что при ней ситуация с экономикой и безопасностью в Европе сильно ухудшилась. "Если мы считаем, что в политике о человеке судят по результатам, то полагаю, в аттестате госпожи фон дер Ляйен могут оказаться не блестящие оценки по истечении срока. В Европе с точки зрения экономики и безопасности ситуация гораздо хуже, чем когда она пришла к власти", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании совета глав МИД стран ЕС, трансляция велась на телеканале М1. Он уточнил, что при фон дер Ляйен "конкурентноспособность ЕС драматическим образом ухудшилась и ситуация с безопасностью в Европе тоже в драматическом масштабе прошла через ухудшение".
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в мире, европа, венгрия, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Сийярто раскритиковал работу фон дер Ляйен на посту председателя ЕК
Сийярто: при фон дер Ляйен ситуация с экономикой Европы сильно ухудшилась