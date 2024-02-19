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Фон дер Ляйен объявила, что выдвигается на второй срок в качестве главы ЕК
Фон дер Ляйен объявила, что выдвигается на второй срок в качестве главы ЕК - РИА Новости, 19.02.2024
Фон дер Ляйен объявила, что выдвигается на второй срок в качестве главы ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии, об этом она заявила РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:13
2024-02-19T15:13
2024-02-19T15:13
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии, об этом она заявила на пресс-конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС). "Спустя пять лет (после решения первый раз стать кандидатом на пост председателя ЕК - ред.) я приняла осознанное и обдуманное решение, что хочу баллотироваться на второй срок", - заявила она. Ее речь транслировалась телеканалом Phoenix.Фон дер Ляйен поблагодарила партию ХДС за то, что та сегодня приняла решение выдвинуть ее кандидатом на этот пост на ближайших выборах в ЕС.
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, хдс/хсс, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ХДС/ХСС, Евросоюз
Фон дер Ляйен объявила, что выдвигается на второй срок в качестве главы ЕК
Урсула Фон дер Ляйен заявила, что выдвигается на второй срок в качестве главы ЕК