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Фон дер Ляйен объявила, что выдвигается на второй срок в качестве главы ЕК - РИА Новости, 19.02.2024
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15:13 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/ek-1928258485.html
Фон дер Ляйен объявила, что выдвигается на второй срок в качестве главы ЕК
Фон дер Ляйен объявила, что выдвигается на второй срок в качестве главы ЕК - РИА Новости, 19.02.2024
Фон дер Ляйен объявила, что выдвигается на второй срок в качестве главы ЕК
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии, об этом она заявила РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T15:13
2024-02-19T15:13
в мире
урсула фон дер ляйен
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии, об этом она заявила на пресс-конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС). &quot;Спустя пять лет (после решения первый раз стать кандидатом на пост председателя ЕК - ред.) я приняла осознанное и обдуманное решение, что хочу баллотироваться на второй срок&quot;, - заявила она. Ее речь транслировалась телеканалом Phoenix.Фон дер Ляйен поблагодарила партию ХДС за то, что та сегодня приняла решение выдвинуть ее кандидатом на этот пост на ближайших выборах в ЕС.
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, хдс/хсс, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ХДС/ХСС, Евросоюз
Фон дер Ляйен объявила, что выдвигается на второй срок в качестве главы ЕК

Урсула Фон дер Ляйен заявила, что выдвигается на второй срок в качестве главы ЕК

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что выдвигается кандидатом на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии, об этом она заявила на пресс-конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС).
«

"Спустя пять лет (после решения первый раз стать кандидатом на пост председателя ЕК - ред.) я приняла осознанное и обдуманное решение, что хочу баллотироваться на второй срок", - заявила она. Ее речь транслировалась телеканалом Phoenix.

Фон дер Ляйен поблагодарила партию ХДС за то, что та сегодня приняла решение выдвинуть ее кандидатом на этот пост на ближайших выборах в ЕС.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
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В миреУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияХДС/ХССЕвросоюз
 
 
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