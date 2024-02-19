https://ria.ru/20240219/dron-1928173584.html

Представитель хуситов заявил, что силы ПВО сбили американский дрон MQ9

Представитель хуситов заявил, что силы ПВО сбили американский дрон MQ9 - РИА Новости, 19.02.2024

Представитель хуситов заявил, что силы ПВО сбили американский дрон MQ9

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в соцсети X, что их система ПВО сбила американский разведывательный дрон MQ-9, а ВМС атаковали... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T10:12

2024-02-19T10:12

2024-02-19T11:55

в мире

аденский залив

йемен

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в соцсети X, что их система ПВО сбила американский разведывательный дрон MQ-9, а ВМС атаковали британское судно."В Ходейде йеменские ПВО смогли сбить американский беспилотник (MQ-9)", — написал военный представитель хуситов Яхья Сариа.Кроме того, по его словам, хуситы нанесли удар противокорабельными ракетами по британскому судну Rubymar в Аденском заливе. Как утверждает Сариа, оно получило катастрофические повреждения, а экипаж эвакуировали. Позже СМИ сообщили, что судно затонуло.Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, а затем американские и британские военные корабли. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.В движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

аденский залив

йемен

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аденский залив, йемен, военная операция сша и британии в йемене