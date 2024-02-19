Представитель хуситов заявил, что силы ПВО сбили американский дрон MQ9
Движение "Ансар Алла": йеменские силы ПВО сбили американский дрон MQ9
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OSheaБеспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США
Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper армии США. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в соцсети X, что их система ПВО сбила американский разведывательный дрон MQ-9, а ВМС атаковали британское судно.
"В Ходейде йеменские ПВО смогли сбить американский беспилотник (MQ-9)", — написал военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Кроме того, по его словам, хуситы нанесли удар противокорабельными ракетами по британскому судну Rubymar в Аденском заливе. Как утверждает Сариа, оно получило катастрофические повреждения, а экипаж эвакуировали. Позже СМИ сообщили, что судно затонуло.
Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начали атаковать связанные с Израилем суда, а затем американские и британские военные корабли. Из-за этого резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
В движении "Ансар Алла" заявляли, что так они помогают палестинцам, а их действия не мешают свободе судоходства в Красном море. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали Вашингтон, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В ответ США и Великобритания с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.